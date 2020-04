Avslører at Erling Braut Haaland kunne gått til Danmark: - Var ikke aktuelt å ha ham i førstelagstroppen

Selv før han kostet flere millioner kroner var det klubber som knivet om signaturen til 19-åringen fra Jæren.

Erling Braut Haaland har tatt de aller fleste fotballentusiaster med storm denne sesongen. Nordmannen startet sesongen i fyr og flamme for Red Bull Salzburg, og hamret inn et hat-trick i sin Champions League-debut.

Flere av Europas absolutt største klubber jaget hans signatur i vinter og, som kjent, var det den tyske storklubben Borussia Dortmund som stakk av med 19-åringen fra Jæren.

Ting kunne uansett ha vært veldig annerledes for Braut Haaland i starten av karrieren. I 2017 var det nemlig toppklubbene i Skandinavia som jaget hans signatur.

Dansk drakamp

Ifølge Bold.dk har nemlig Brøndby-sjef Troels Bech innrømmet at de gulkledde jaget signaturen til angrepsstjernen da han fortsatt spilte for Bryne. Erkerival FC København fulgte også tett med på utviklingen.

Såpass langt gikk det at den norske stjernespissen var innom treningsfeltet både hos Brøndby og FC København. Deretter var det sistnevnte som virket å være nærmest en overgang:

- Vi valgte å ha noen trening med FCK, men det ble ikke mer. Vi hadde en prat med Ståle (Solbakken, jour.amn), men det ble aldri noe konkret med tanke på en kontrakt, sier far Alfie Haaland til Bold.dk.

- Ståle var førstelagstrener, men slik jeg forstod det så var det ikke aktuelt å ha Erling i førstelagstroppen. Det var visse krefter i klubben som ønsket ham, men det var andre som vurderte det annerledes.

Dermed valgte «Team Haaland» en norsk løsning. I Molde satt nemlig Ole Gunnar Solskjær, og ønsket å se Haaland på Aker Staion.

- Det ble Molde, og i stor grad grunnet Ole Gunnar Solskjær, og fordi klubben bruker veldig mange unge spillere, sier Alfie, som også uthever at det var utslagsgivende at Molde ønsket å ha sønnen i førstelagstroppen.

Pappa Haaland er uansett tydelig på at han tror at både Brøndby og FCK fort kunne ha vært fine alternativer for sønnen, men at det til slutt var de blåkledde som presenterte det beste prosjektet.

I september 2019 var Ståle Solbakken åpen om «rundreisen» den da 16 år gamle Haaland hadde vært på, og at han hadde vært innom FCK på besøk i en ukes tid. Han var tydelig på at etterpåklokskapen også rår i Parken etter å ha sett ham gå til Molde:

- Han var i utviklingsavdelingen, der det er mange spillere i løpet av et år. Men sett i etterkant så skulle vi ha gitt ham hele pakka, sa Solbakken med et smil til Bold.dk den gang.

Det ble med to sesonger i Molde, der han blant annet scoret fire mål i Bergen mot Brann. Deretter var det til slutt Red Bull Salzburg som sikret seg det norske supertalentet.

Real Madrid neste?

I løpet av sitt år i Salzburg hamret nordmannen inn smått sensasjonelle 41 mål på 38 kamper før det var, slik nevnt, Borussia Dortmund som sikret seg hans signatur foran klubber som Manchester United og RB Leipzig.

Haaland har ikke stoppet målshowet sitt i den tyske Bundesligaen der han står med totalt ni scoringer på åtte kamper i den tyske toppserien. Han har også scoret én gang i den tyske cupen.

Dortmund er slått ut av Champions League, men Haaland scoret to mål i den første åttedelsfinalen mot Paris Saint-Germain, før Neymar og Kylian Mbappé viste seg nummeret for store i den andre kampen.

Det ble også store overskrifter av hvordan de franske superstjernene valgte å håne Braut Haaland i etterkant av den andre åttedelsfinalen, da de kopierte hans «meditasjon»-feiring.

Interessen rundt Haaland har vedvart, men den siste tiden er det spesielt Real Madrid som har blitt koblet med en overgang for 19-åringen. Den spanske avisen Marca har blant annet pekt ut Haaland som Madrids førstevalg til sommeren.

Nordmannen har også prydet forsiden til den spanske storavisen, der det har blitt gjort klart i jakten på en ny superangriper så er det Braut Haalands navn som står øverst på listen.

Det hører også med til historien at Alfie Haaland, i et intervju med den spanske avisen AS, har gjort det klart at han overhode ikke hadde hatt noe i mot av å se sønnen spille i den spanske toppdivisjonen.

En som virker usikker på en overgang denne sommeren er Haalands agent, Mino Raiola. Han har nemlig uthevet for spanske medier at han ikke tror at nordmannen kommer til å flytte på seg til sommeren.

