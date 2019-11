Avslører at United-legenden dukker opp i garderoben etter hver kamp

Ole Gunnar Solskjær og hans menn får ofte besøk av sir Bobby Charlton. 82-åringen har som regel noe på hjertet etter at Manchester United har vært i aksjon.

Det er Solskjærs assistenttrener Michael Carrick som avslører at Manchester United-legenden har en tendens til å dukke opp i garderoben etter hver eneste kamp.

Det sier Carrick i et intervju gjengitt av The Mirror onsdag. Den tidligere midtbanemannen utalte seg i forbindelse med premieren på en dokumentar om sir Bobby Charlton. 82-åringen spilte for United mellom 1956 og 1973.

- Urokkelig støtte



Carrick forteller at Charlton fortsatt er mye involvert i det som skjer i og rundt klubben og at han alltid kommer med noen ord og gode råd til spillerne etter kamper.

- Han kommer inn i garderoben etter hver eneste kamp. Støtten han gir oss og klubben er urokkelig, sier United-assistenten ifølge The Mirror.

- Helt fra jeg kom til klubben for første gang, er dette noe som har vært helt unikt. Støtten du får fra legendene og ikonene. Det gjelder ikke bare i denne klubben, men i fotballen generelt, sier Carrick videre.

Solskjærs assistent forteller at sir Bobby Charlton er til stor støtte for spillerne og at han som oftest gir hyggelige og oppmuntrende tilbakemeldinger.

- Han har vært en stor støtte for meg personlig, noe han er for hver eneste spiller. Uansett om resultatet er bra eller dårlig, kommer han inn og tar deg i hånden. Litt avhengig av resultatet sier han at det kommer til å bli bedre neste uke, eller at han vil se mer av det samme neste kamp, forteller United-assistenten videre.

- Perfekt



Carrick spilte selv for United i perioden 2006 til 2018, før han ble en del av trenerteamet under José Mourinho og senere under Solskjær.

Han mener det er helt avgjørende at spillerne forstår klubbens historie.

GAMLE KJENTE: Her er Ole Gunnar Solskjær og sir Bobby Charlton avbildet sammen i 2006. Foto: Peter Byrne (Pa Photos / NTB scanpix)

- Dette er en del av tradisjonene og historien til klubben. Den lever videre. Det er egentlig helt perfekt for den gruppen med spillere vi har nå. Det hjelper dem å forstå hva som trengs, at det kan gå opp og ned her i livet, at ikke alt handler om fotball og hva som skal til for å lykkes, sier Carrick.

- Som spiller visste jeg at jeg var privilegert over å få representere denne klubben og med det kommer også et ansvar. Et ansvar du trolig ikke har i alle klubber. Det er noe helt spesielt i United, sier den tidligere midtbanespilleren.

Ustabil sesongstart



United har så langt hatt en ustabil sesong, men i det siste har det sett ut til å ha løsnet noe for Solskjærs menn. Seieren over Brighton hjemme på Old Trafford søndag ble hyllet som én av sesongens beste kamper av den norske manageren.

Etter 12 ligarunder er United nummer sju i Premier League med 16 poeng.

Opp til Liverpool på topp er det 18 poeng, men opp til en plass blant de fire beste er det kun ni poeng for Old Trafford-klubben.

Solskjærs menn har også gått videre fra gruppespillet i Europa League i høst.