Avslører Chelseas Tüchel-krav: - Kan sparke meg uansett

Thomas Tüchel tok over treneransvaret etter Frank Lampard, og skal ha fått noen klare punkter å jobbe etter av Chelsea-ledelsen.

Da den tyske treneren ble ansatt kom det frem at han kun har signert for de nesten 18 månedene.

Skal vi tro DailyMail, er det flere krav fra øverste hold som må oppfylles før en eventuell ny kontrakt blir tilbudt.

Skal ha vært lunken

Klubblegenden Frank Lampard måtte vike for den tidligere PSG-treneren, som ble Chelseas ellevte permanente trener siden Roman Abramovitsj tok over klubben i 2003.

Nå skal den russiske eieren ha lært av sine tidligere feil og har signert Tüchel på en kortere kontrakt som kan forlenges, hvis tyskeren klarer å holde klubben i Champions League de neste to sesongene.

- Først var jeg litt bekymret, fordi jeg lurte på hvorfor de begrenset seg til kun en 18-måneders kontrakt, skal Tüchel ha sagt om situasjonen.

Den meriterte treneren skal ha vært lunken til å ta over klubben midt i sesongen, men endret mening etter at klubben fortalte at jobben ikke ville være ledig etter endt sesong.

- Kan sparke meg uansett

Klubbene rundt om i Europa har for vane å signere trene på lengre kontrakter, og må derfor ut med store summer ved en eventuell sparking på et senere tidspunkt. Noe Chelsea nå åpenbart ønsker å slippe, ved å signere 18 måneder med Tüchel.

- Etter å ha tenkt litt over det kom jeg frem til konklusjonen at det ikke endret på noe uansett. Hvilken forskjell vil det gjøre at de hadde gitt meg fire og et halvt år i stedet, sier han.

Og fortsetter:

- De kommer jo til å sparke meg uansett, hvis jeg ikke leverer. Hvis de ikke er fornøyd vil de sparke meg uansett, så på en lengre kontrakt ville det samme skjedd. Forskjellen ville muligens vært at jeg fikk litt mer penger.

Chelsea skal ha brukt over én milliard kroner på kompensasjoner til sparkede trenere etter at Roman Abramovitsj tok over roret i London-klubben. Frank Lampard hadde en klausul i kontrakt som gjør at de slipper å betale lønnen hans etter endt sesong.

Kommende torsdag er det storoppgjør i Premier League Chelsea tar i mot byrival Tottenham til London-derby.

