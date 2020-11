Avslører drama rundt Ødegaards Real Madrid-retur: - De sa han skulle bli

Martin Ødegaards lagkamerater ble sjokkerte da de hørte han skulle tilbake til Real Madrid.

Sommeren 2019 ble Martin Ødegaard lånt ut fra Real Madrid til den basiske klubben Real Sociedad. Ødegaard kom fra et vellykket opphold i nederlandske Vitesse, og var klar for å ta steget til å spille for en toppklubb i den spanske serien.

Og Ødegaard gjorde sakene sine bra i Real Sociedad. Allerede i hans andre kamp for den baskiske klubben scoret han vinnermålet i en bortekamp mot Real Mallorca, og noen kamper senere scoret nordmannen mot Atletico Madrid, det første målet på Real Sociedads nyrenoverte stadion Anoeta.

Drammenseren fortsatte å imponere for Real Sociedad høsten 2019, og ble blant annet tildelt prisen «Månedens spiller» i La Liga for september.

Retur til Real Madrid

På nyåret gikk det litt tråere for Ødegaard, men han gjorde seg blant annet bemerket for å score mot Real Madrid i kvartfinalen av cupen. Senere kom det fram at nordmannen hadde fått en skade i kneet som hemmet ham mot slutten av sesongen.

I utgangspunktet skulle Ødegaard tilbringe to sesonger på utlån i Real Sociedad, men sånn ble det imidlertid ikke. Sommeren 2020 røpet den basiske klubben at 21-åringen returnerte til Real Madrid.

Ødegaard er nå et fullverdig medlem av Real Madrids A-lagstropp og har spilt fem kamper for den spanske storklubben denne høsten. Han har misset seks kamper på grunn av en skade.

I et stort intervju med The Guardian røper Ødegaards tidligere lagkamerat i Real Sociedad, Nacho Monreal, at situasjonen rundt nordmannens retur til Real Madrid var forvirrende.

- Det skjedde fort. Martin Ødegaard skulle bli værende, det var det vi fikk beskjed om, sier den tidligere Arsenal-spilleren til den engelske avisen.

- Det gjorde vondt

Men så kom kontrabeskjeden. Real Madrids mektige president, Florentino Perez, varslet tidlig sommeren 2020 at klubben ikke kom til å kjøpe noen nye spillere på grunn av den økonomiske usikkerheten rundt Covid-19.

Det fikk flere spanske medier til å spekulere om utlånte Ødegaard kom til å å bli hentet tilbake til klubben.

- Men så bestemte Madrid seg for å hente ham tilbake. Det gjorde vondt. Da manglet vi plutselig en spiller, men klubben håndterte det veldig, veldig bra og fremfor alt veldig fort, sier Nacho Monreal om situasjonen.

Både Real Sociedads trener og president fortalte gjennom hele sommeren at de ønsket at nordmannen skulle bli værende. Det ble han ikke, og inn kom en superstjerne.

- På mindre enn to dager gikk vi fra å ha mistet Ødegaard til å signere David Silva. Man må applaudere det, sier en imponert Nacho Monreal.

Martin Ødegaards tidligere klubb har klart seg bra uten nordmannen, og «La Real» leder faktisk La Liga etter ti spilte kamper.

Zidane ringte Ødegaard

Martin Ødegaard har selv lettet litt på sløret rundt hva som skjedde da han returnerte til Madrid. På en pressekonferanse med det norske landslaget i oktober fikk han spørsmål om situasjonen.

– I utgangspunktet hadde jeg sett for meg to år i Sociedad, men så fikk jeg telefon fra Madrid om at de ønsket meg tilbake. Da ble det naturlig. Det gikk fort mot slutten, men det var ikke noe stor dramatikk. Det ble ikke noen stor diskusjon. Jeg har alltid hatt et mål og en drøm om å spille der, sier Ødegaard, som forteller at han fikk en telefon fra Zidane.

- Jeg snakket med han, ja. Både han og klubben ville ha meg, så da ble det sånn, sier Real Madrid-spilleren.

Drammenseren er en del av Real Madrids tropp som møter Inter i Champions League onsdag kveld klokken 21.00. Da er det stor sannsynlighet for at Ødegaard får sin debut i Champions League.

