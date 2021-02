Avslører kaoset Mourinho skapte innad i United: - Stemningen var giftig

En tidligere speider og akademitrener i Manchester United forteller om den dårlige stemningen Jose Mourinho skapte innad i klubben da portugiseren trente United.

Jose Mourinho sin tid som trener for Manchester United var en periode fylt med både oppturer og nedturer. Den portugisiske treneren er kjent for å være en krevende trener, som ikke er redd for å bli mislikt av noen.

58-åringen trente Manchester United fra sommeren 2016 til han fikk sparken i desember 2018. Spurs-treneren hentet med seg et Ligacup-trofe og en Europa League-tittel under tiden i United.

I en lengre artikkel i lokalavisen Manchester Evening News forteller akademitrener og speider Lee Waddington om absurde situasjoner innad i Manchester United da Mourinho styrte klubben.

- Stemningen er giftig

Waddington kan fortelle at mye endret seg på velkjente Carrington, Uniteds treningsanlegg og hovedkvartær for akademispillerne, under Mourinho sin tid i klubben.

- Mourinho kom inn og sparket folk han aldri i livet burde ha sparket og kvittet seg med folk i akademiet. Jeg snakket med folk på den tiden som sa: «Jeg prøver å unngå Carrington for enhver pris, for stemningen der er giftig». Jeg har aldri hørt noen snakke slik om Manchester United noen gang, forteller Waddington til Manchester Evening News.

- Det var eldre folk som hadde vært der i evigheter som som sa ting som: «Jeg vil bare ikke dra dit. Det er fryktelig», sier han.

- Noen av folkene som han kvittet seg med bare fordi han følte for det det og fordi han kunne, burde aldri blitt tillatt. Mourinho burde aldri vært treneren, sier Waddington.

Mener ting har snudd under Solskjær

Waddington mener at situasjonen i klubben er en helt annen nå, nå som Ole Gunnar Solskjær har tatt over styringen i klubben.

- Han har fått Manchester United-folk tilbake. Ikke bare folk som kan støtte Ole, men også kulturen og som får kulturen tilbake. Av det jeg har hørt er det akkurat det som skjer der nå, sier han.

Det synes Waddington er godt nytt.

- Det er virkelig flott å høre at de henter det tilbake og at folk har begynt å smile og være glade innad i klubben, sier han.

Gir Mourinho skylden for at stortalent forsvant

I løpet av tiden sin som speider og akademitrener i Manchester United jobbet Waddington tett med flere store talenter. En av disse spillerne var Joshua Harrop.

Harrop gikk gradene i United sitt akademi og fikk debuten for seniorlaget i sesongens siste kamp av 2016/17-sesongen, da Mourinho trente klubben. Harrop imponerte i debuten, og fikk til og med med seg en scoring.

Men det ble med det ene kampen for Harrop. Han spilte aldri for United igjen.

Han ble løslatt sommeren 2017, etter å ha avslått et nytt kontraktsforslag. Han ble plukket opp av Preston, før ferden videre gikk til Ipswich.

Waddington tror Manchester United gikk glipp av fremtidig stjerne da de lot Harrop forlate klubben, og mener Mourinho bør ta sin del av skylden for det.

- Min mening er at om Mourinho hadde blitt erstattet tidligere av Ole, så tror jeg at Josh fortsatt ville vært der og hatt et stort antall Premier League-kamper under beltet, sier Waddington.

Ting har gått mer på skinner for Manchester United denne sesongen, og klubben ligger for øyeblikket på 2. plass på Premier League-tabellen.

Søndag kveld møter de Newcastle hjemme på Old Trafford. Kampen begynner klokken 20.00.

