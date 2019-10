Avslører nytt russisk dataangrep - Antidoping Norge på alerten: - Vi kan være utsatt

Antidoping Norge følger nøye med etter russisk dataangrep mot internasjonale antidopingbyråer.

Det var amerikanske Microsoft som tidligere denne uken meldte om et større russisk hackerangrep rettet mot 16 internasjonale antidopingorganisasjoner.

Hackergruppen som Microsoft mener er «Fancy Bear» hevdes å skulle ha bånd til den russiske staten.

Angrepet skal ha skjedd mens Verdens antidopingbyrå (WADA) behandler den omfattende russiske dopingskandalen, hvor Russland nå senest mistenkes for å ha manipulert Moskva-laboratoriets database før den ble gjort tilgjengelig for WADA i januar.

UTSATT: Halvor Byfuglien er kommunikasjonssjef i Antidoping Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)



Antidoping Norge kan være utsatt mål



Halvor Byfuglien, kommunikasjonsleder i Antidoping Norge, forteller til Nettavisen at de er klar over det siste dataangrepet.

- Vi har registrert den internasjonale saken og vi er absolutt klar over at vi kan være utsatt, sier Byfuglien til Nettavisen.

Han viser til at flere i Antidoping Norge har vært aktive i debatten om den russiske dopingskandalen og utelukker ikke at det kan gjøre dem til et mål.

- Vi tar nødvendige forholdsregler med tanke på det, forteller kommunikasjonslederen.

Så langt har imidlertid organisasjonen ikke blitt angrepet.

Det aktuelle dataangrepet skal ha startet i midten av september, men Byfuglien forteller at Antidoping Norge ikke er blant organisasjonene som er rammet.

- Vi har ikke fått noen rapporter på det, sier Byfuglien.

KRITISK: Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge, er blant dem som har vært kritiske til RUSADA. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Vil ikke gi noen garantier



Han opplever også at Antidoping Norge er sikret mot mulige angrep, men vil samtidig ikke garantere at dataen de sitter på er trygge.

- Vi gjør i hvert fall det vi kan, men jeg tror ikke vi skal utlevere noen garantier. Det tror jeg ville vært dumt, sier kommunikasjonslederen.

- Vi har to-faktor-autentisering og har jobbet mye med solide sikkerhetsløsninger. Vi har ikke hatt noe mindre fokus på det de siste årene, forteller Byfuglien.

- Storpolitikk



Han liker ikke at antidopingarbeidet nå også innebærer at man må frykte eventuelle dataangrep.



- Det er et bilde på at antidopingarbeid har blitt storpolitikk. Det er det ingen tvil om, og det er bare å ta innover seg, sier Byfuglien.

Kommunikasjonslederen hadde ønsket at de kunne hatt fokus på noe helt annet.

- Vi snakker om idrett som lek, men dette viser at det er på et helt annet nivå enn den leken vi helst skulle forbundet idretten med, forteller talsmannen for Antidoping Norge.

Lykkes med deler av angrepet

Selv om Norge ikke har blitt rammet av det siste dataangrepet, melder Microsoft at hackerne skal ha lykkes med deler av angrepet, men at store deler var mislykket.

Selskapet har i ettertid jobbet med organisasjonene som har blitt utsatt for angrep for å bedre deres sikkerhet.

Samtidig opplyser russlands antidopingbyrå (RUSADA) at de ikke er blant de som har blitt angrepet, skriver nettstedet Inside The Games.