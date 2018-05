Avslører Iniestas hemmelige Kina-avtale - må bruke over 300 millioner på vin

Gjør store penger på vinimport ved siden av fotballen.

Mye tyder på at Andrés Iniestas karriere fortsetter i Kina, etter at den spanske legenden kunngjorde for kort siden at han er ferdig i Barcelona etter denne sesongen.

Han kobles stadig med den kinesiske toppklubben Chongqing Dangdai Lifan, og ifølge den spanske avisen El Mundo så er avtalen mellom partene spikret.

De skriver at Iniesta tjener hele 81 millioner euro (rundt 780 millioner kroner) etter skatt over de tre neste årene. Det er mer enn Cristiano Ronaldo tjener i Real Madrid, melder avisen.

Vinimportøren



Det er en annen del av Iniestas kontrakt som vekker oppsikt. El Mundo skriver nnemlig at den kinesiske klubben har kontraktsfestet seg til å kjøpe seks millioner flasker vin fra Iniestas vingård.

Den spanske VM-helten fra 2010 og hans familie driver nemlig en vingård under navnet «Bódega Iniesta» som produserer og selger sin egen vin. Avtalen med Kina kan derfor fort åpne et nytt marked for 33-åringen.

- Han blir vinimportør som spiller fotball på si i Kina. Jeg tror hovedgrunnen til at Iniesta ser for seg å fortsette karrieren i Kina er at han da kan forberede livet etter fotballen. Dersom han ikke skal gå samme veien som Xavi og Raúl, som pugger trenerkurs rundt om i verden, så har han familiebedriften som nå får seg en enorm kickstart, sier Viasats LaLiga-ekspert, Petter Veland, til Nettavisen.

POSITIV: Viasats Petter Veland mener at Andrés Iniestas valg av kinesisk fotball vitner om langt mer enn bare satsing på fotballen.

Ifølge El Mundo skal nemlig avtalen være at hver flaske Lifan kjøper koster seks euro. Det enkle regnestykket blir dermed at Iniesta-familien tjener 36 millioner euro (rundt 350 millioner kroner) på toppen av de 81 millionene Barcelona-legenden tjener på sin kontrakt.

- Dette er en avansert utgave av norsk breddefotball der man av og til ser tilfeller hvor overganger blir ordnet med et par kilo laks, eller noen paller med andre godsaker på kjøpet, sier Veland.

Han er klar på at selv om Iniesta bytter ut europeisk fotball på øverste nivå med de store pengene i Kina, så burde ikke det ha noe å si på spanjolens ettermæle.

- Det er et økonomisk insentiv inne i bildet, definitivt. Iniesta, hans familie og noen generasjoner fremover er sikret i all tid med formuen han har tjent seg opp i Barcelona, sier Veland.

- Han sikrer to-tre til ved å gå til USA eller Midtøsten, men nå sikrer han familiebedriften og dermed enda flere generasjoner, sier Veland, som synes det er en klar forskjell på Iniestas valg og det valget tidligere lagkamerat Xavi tok da han forlot Barcelona.

Ulikt Xavi



Barcelonas legendariske midtbanejuvel, som spilte på midtbanen sammen med Iniesta under Pep Guardiolas Barcelona på slutten av 2000-tallet, valgte nemlig å dra til Al-Sadd som spiller i Qatar da han forlot klubben i 2015.

KOS I QATAR: Xavi har fortsatt sin karriere i Al-Sadd i Qatar.

- Xavi gikk til et regime der brudd på menneskerettighetene og moralske prinispper blir kastet i dass, og ikke betyr like mye fordi man får en stor sum inn på kontoen hver måned. Når Iniesta først går etter pengene så gjøres det på «Iniesta-måten», sier Veland som forklarer:

- Han gjør det på den noble og elegante måten. Det er ingenting feil med vin, det er i utgangspunktet ingenting feil med Kina. Man har selvfølgelig ting som ikke er helt på stell der heller, men sammenligner man med Qatar, så er de langt verre. Jeg synes Iniesta gjør dette relativt elegant fordi det er en familiebedrift i bunnen, og her er det fort en familie som har bestemt sammen, sier Veland.

Avtalen med den kinesiske klubben har til gode å bli bekreftet, men til spansk presse har Iniesta tidligere gjort det klart at han ikke ønsker å spille for noen annen klubb enn Barcelona i Europa.

Iniesta var mannen som gav Spania VM-tittelen i 2010 da han scoret vinnermålet i ekstraomgangene mot Nederland. Han har også vært med å vinne EM i 2008 og 2012 med det spanske landslaget.

For Barcelona kronet han denne sesongen med å vinne både LaLiga og Copa del Rey, og kan også se tilbake på hele fire Champions League-triumfer med klubben fra Catalonia.

