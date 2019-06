Avslutningsvilje skal sende Norge videre i VM

Caroline Graham Hansen og Vilde Bøe Risa fikk før VM-kampen mot Australia råd om å skyte mer, og det hadde spektakulær effekt. Torsdag vil de se ballen i mål.

– Jeg var ganske nær, med ett skudd som ble reddet og ett som traff tverrliggeren. Det er bare å fortsette å skyte, sier Risa til NTB.

– Det var et par jeg kanskje burde ha scoret på, men også et par Australia så vidt fikk blokkert, og så var det noen gode redninger og et stolpetreff, sier Graham Hansen.

Norge hadde 23 avslutninger til sammen i de tre gruppekampene, men hele 27 mot Australia. 11 av dem sto Barcelona-signeringen for, etter å ha hatt bare tre avslutninger i gruppespillet inkludert straffesparket mot Sør-Korea.

Godt råd

Graham Hansen hadde fem avslutninger mellom stengene i åttedelsfinalen, flere enn hele Australias lag (4) og flere enn alle lagvenninnene (3). Den beste traff innsiden av stolpen og rullet langs streken.

Scoringen i straffesparkkonkurransen teller ikke i statistikken, men det var hennes 12. avslutning for kvelden og den første som havnet i nettet.

Det var Therese Sessy Åsland som rådet «Caro» til å skyte mer.

– Jeg sa til henne at hun trenger ikke å gå helt til 5-meteren, at det er lov å fyre av litt tidligere. Hun skjøt en del ganger mot Australia og var veldig nær. Jeg tror hun scorer mot England, sier Åsland.

Siktet innstilt

Risa hadde nest flest avslutninger mot Australia med tre, like mange som Ingrid Moe Wold.

Den neste som bør få råd om å skyte mer er kanskje Lisa-Marie Utland, som har hatt mange flotte mål på trening. Hun har avsluttet bare fire ganger i VM, inkludert målet mot Nigeria.

– Jeg synes vi har utviklet angrepsspillet vårt så vi kan score på veldig mange forskjellige måter. At vi skyter er bare bra det, sier Utland til NTB.

– Det er bra at Caro og Vilde skyter mer. Vi har mange spillere med gode skuddbein, så vi må fortsette sånn.

Risa er helt klar for det.

– Siktet er innstilt, så nå gjelder det bare å treffe, sier hun.

