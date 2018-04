Avtale underskrevet, likevel usikkerhet rundt Brækhus-kamp i mai 

Bokseren Cecilia Brækhus (36) har signert med en motstander til kamp i USA 5. mai, men det er uklart om duellen blir noe av.

Det skriver VG. – Det er sånn proffboksingen er, og det skifter hele tiden. Jeg håper jo at dette skal ordne seg, men det er litt utenfor min makt akkurat nå. Jeg har signert en avtale med motstander, men kan ikke gå ut med navnet før alt det andre er i orden, sier Brækhus til avisen.

Det står og faller på Gennady Golovkin får motstander til sin kamp etter at Saul Alvarez mexicanske Saul Alvarez trakk seg som følge av to positive dopingtester.

Kasakhstanske Golovkin han vært fast bestemt på at han ønsker å forsvare VM-beltene sine 5. mai, til tross for at gigantoppgjøret mot Alvarez gikk i vasken.

Dersom dette ikke ordner seg, blir også Brækhus-kampen utsatt. Ifølge VG vil mye være avklart i løpet av det neste døgnet.

Oppgjøret mellom Golovkin og Alvarez skulle etter planen gått i T-Mobile Arena i Las Vegas, og det har blitt jobbet med alternativer i MGM Grand Arena, og StubHub Center i Los Angeles.

Brækhus har fått grønt lys til å bokse på hovedkortet til det opprinnelige stevnet i Las Vegas.

– Det er surt hvis dette ikke går i orden nå, men samtidig så vet jeg at dette ordner seg før eller siden, sier den norske boksedronningen.

(©NTB)

Mest sett siste uken