Avvikler mediesenter på Ullevaal stadion

Har slitt med å betale husleie, frilansere og regninger. Nå flytter Ullevaal Media Center snart ut fra Ullevaal stadion og kutter driften ned til benet.

I 2015 ble Ullevaal Media Center (UMC) opprettet på Ullevaal stadion og Norges Fotballforbund hadde store forhåpninger til det nye mediesentret.

I 2017 trakk imidlertid Discovery seg ut av samarbeidet med UMC om sendingene fra Eliteserien og da skal også tre fjerdedeler av inntektene ha forsvunnet.

- Likviditetsmessige utfordringer

I fjor ble mediesentret solgt til Biovisjon, som igjen fikk med seg Trippel-M på eiersiden for å berge driften. Nå er det imidlertid helt slutt på studiodriften.

Det bekrefter UMC overfor Dagens Næringsliv søndag kveld.

Det er Norges Fotballforbund som eier Ullevaal stadion, gjennom et datterselskap, og står dermed fortsatt som utleier til UMC, selv om de har solgt seg ut av selskapet. Flere ganger i år har selskapet måttet få betalingsutsettelser på husleien.

NFF informerer via assisterende generalsekretær Kai-Erik Arstad at forbundet har fått over 75 prosent av pengene for oppkjøpet og at det er en plan for resten.

- De har hatt noen likviditetsmessige utfordringer. Det har de vært ærlige og åpne på. Det har ikke vært verre enn at vi har løst det. Det er ingen dramatikk fra vår side, sier Arstad i NFF til Dagens Næringsliv.

Leieavtalen på Ullevaal stadion har også blitt terminert og UMC vil flytte ut av nasjonalarenaen i løpet av året, opplyser Erik Forgaard, direktør ved Ullevaal stadion, til Dagens Næringsliv. Leieavtalen strakk seg i utgangspunktet ut 2023.

Inkassosaker



Videre skriver avisen at frilansere ved selskapet skal ha opplevd forsinkede utbetalinger av honorarer. UMC skal også ha pådratt seg flere inkassosaker den siste tiden, blant annet til telefon, parkering og et firma som leaser biler.

Styreleder ved Ullevaal Media Center, Alf Lande, hevder overfor Dagens Næringsliv at disse inkassosakene skal ha blitt gjort opp nå og at frilanserne skal få sitt oppgjør.

Til tross for de økonomiske vanskelighetene skal UMC fortsatt eksistere, men i langt mindre skala. Selskapet skal blant annet lage promoteringsvideoer til Eliteserien.

Fra å omsette for rundt 40 millioner, skal de gjenstående avtalene være verdt rundt fire millioner kroner for selskapet, skriver Dagens Næringsliv.

UMC skal også ha verdier for rundt 10 millioner kroner. Det er i hovedsak kameraer og teknisk utstyr, samt en såkalt OB- buss (en buss med utstyr til å kunne produsere sendinger utenfor et studio).

NFF bekrefter at de har tatt pant i bussen fram til de får sitt oppgjør fra UMC.