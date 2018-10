Aylar Lie-avsnitt fjernes fra Northug-bok

Forlaget bak Petter Northugs nye utgitte biografi har gått med på å stryke avsnittene som omtaler Aylar Lie.

Lie mener avsnittene som omhandler henne i boka «Min historie» er en krenkelse av privatlivets fred. Nylig engasjerte hun advokat John Christian Elden for å få boka stanset.

Mandag bekrefter Elden overfor VG at forlaget kommer Lie i møte.

– Vi har gitt dem et ultimatum mellom å skrive om boken slik at sannheten kommer fram, eller å stryke det aktuelle avsnittet der hun omtales. Forlaget har lovet å stryke vekk avsnittet, opplyser Elden overfor avisen.

Forlegger Magnus Rønningen i Pilar forlag sier på sin side at han mener forlaget står på trygg juridisk grunn, og at det ikke foreligger noen rettsstridig krenkelse av Lies privatliv.

Forlaget har likevel sagt ja til å fjerne avsnittet om Lie på rent publisistisk grunnlag.

– Vi ønsker ikke at denne saken skal overskygge det inspirerende og dyptpløyende innholdet i biografien om Petter Northug, ei heller at saken skal oppleves som vanskelig eller krevende for Aylar, skriver Rønningen til VG.

