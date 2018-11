Aylar Lie krever Northug-erstatning etter bokomtale

Først fikk Aylar Lie (34) fjernet avsnittet om seg selv i den nye boken til Petter Northug (32). Nå vil hun også ha økonomisk oppreisning, ifølge VG.

Saken oppdateres!

Striden mellom Aylar Lie og Petter Northug er ikke over med det første.

– Poenget her er at det som står om Lie i førsteopplaget av boken om Northug, er en krenkelse av hennes privatliv, sier Tony Vangen i advokatfirmaet Elden til VG.

Sammen med John Christian Elden representerer han Lie i saken.

– Hun har ikke på noe tidspunkt offentliggjort de opplysningene som står i boken. Lie kan ikke klandres for at enkelte medier fokuserte på kjendiseri og spekulasjoner da hun stilte opp i et kvinnemagasin i 2012 i anledning kvinnedagen. Formålet den gangen var å fjerne stigma rundt abort og alminneliggjøre temaet ved å snakke om dette, forklarer Vangen videre.

Han sier videre at det faktum at Northug ikke har snakket sant til forfatter av boken, noe som heller ikke skal ha blitt sjekket opp, gir grunnlag for kravet om oppreisning.

- Vi kan dessverre ikke kommentere, da vi har ikke mottatt dette brevet ennå, sier forelegger Magnus Rønningen i Pilar forlag til Nettavisen.

Les også: Aylar Lie vil stoppe Petter Northugs «Min historie»

- Står for det jeg har sagt

Foreløpig er det ikke fremstilt et formelt erstatningskrav, men ifølge VG har forlagets advokat mottatt en juridisk vurdering med oppfordring om å finne en løsning til Aylar.

Samtidig vurderes det å framsette et formelt krav til både forlaget Pilar, forfatter Forfang og Northug selv.

Da Northug møtte pressen før sesongstart på Beitostølen, ble han konfrontert fra Nettavisen med påstandene fra Aylar om at han farte med løgn.

- Det får være hennes ord. Jeg står for det jeg har sagt, sa Northug til Nettavisen den gang.

Da hadde allerede Pilar forlag fjernet avsnittet om Aylar, men utsagnet på Beitostølen fikk eks-glamourmodellen til å reagere kraftig.

Etter å ha sett oppslaget til Nettavisen, kom hun straks med SMS-bevis til VG på at Northug påstår at han ikke fortalte sannheten til forfatteren. Han hevder også han ikke har lest boka.

Aylar uttalte til samme avis at hun syntes det først og fremst var unødvendig å inkludere henne i boken, men i det minste burde skistjernen «fortelle historien riktig og i sin helhet».

Les også: Fjerner avsnitt om Aylar Lie i Northug-bok

Boksuksess

Mens Northugs første løp for sesongen endte med diskvalifisering, har boksalget av trønderens biografi gått som det suser.

Forrige uke kunne nemlig Pilar vise til et opplag på hittil 62.000.

Kun få dager etter utgivelsen av boken i oktober, føyde boken seg inn på bokhandlerens bestselgertopp.

- Jeg hadde nesten glemt hvor godt det føles med en førsteplass. Dette er inspirerende, sa Northug til NTB om boksuksessen.

Også forfatter Jonas Forsang har blitt imponert over seiersgangen til biografien.

- Dette er en eksepsjonell situasjon, ikke minst tempoet i salget. Det har overgått forventningene helt, sa han til NTB.

Nettavisen har prøvd å komme i kontakt med Northugs manager, Are Sørum Långås, men uten å lykkes.

Les også: Northug åpner for å legge opp om kroppen ikke responderer

Mest sett siste uken