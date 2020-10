Azpilicueta ga Abraham klar beskjed da Chelsea knuste Crystal Palace

Tammy Abraham forsøkte å lure til seg Chelseas andre straffespark. Da sa Cesar Azpilicueta klart ifra.

CHELSEA - CRYSTAL PALACE 4-0:

Chelsea slo kraftig tilbake etter straffetapet mot Tottenham i ligacupen i midtuka da Crystal Palace ble knust på Stamford Bridge.

Ben Chilwell og Kurt Zouma scoret London-lagets første to mål, mens to straffespark fra Jorginho sørget for en komfortabel 4-0-sier.

Da Chelsea fikk sin andre straffe, var det tydelig at Tammy Abraham ønsket å ta straffesparket, selv om Jorginho er klubbens faste straffeskytter.

Chelsea-spissen forsøkte å ta ballen fra den italienske landslagsspilleren, men da gikk Chelsea-kaptein Cesar Azpilicueta mellom og ga klar beskjed. Han tok ballen, dyttet Abraham unna og sa klart ifra om at Jorginho skulle ta også den straffen.

KLAR BESKJED: Cesar Azpilicueta ga Tammy Abraham klar beskjed om at det er Jorginho som skal ta Chelseas straffespark. Foto: Kirsty Wigglesworth (Reuters)

Drømmedebut for Chilwell

Kampbildet i London-derbyet mellom Chelsea og Crystal Palace ble som mange hadde forutsett - Crystal Palace lå lavt og satset på kontringer.

Chelsea hadde ballen mye, men lyktes ikke med å trenge gjennom Roy Hodgsons forsvarsmur i den første omgangen.

Fem minutter ut i andre omgang begynte imidlertid muren å slå sprekker. Chelsea kaptein Cesar Azpilicueta plukket opp en løs ball inne i Palace-boksen og dunket til.

1-0: Ben Chilwell kunne slippe jubelen løs etter å ha sendt Chelsea i føringen mot Crystal Palace. Foto: Kirsty Wigglesworth (Reuters)

Skuddet ble blokkert og endte i en bue, som Mamadou Sakho stusset bakover i feltet. Der dukket Chilwell opp og dunket ballen i mål på halv volley.

Midtveis i den andre omgangen tok Chilwell på seg servitørrollen, da han fra venstresiden la ballen inn i boksen - perfekt på hodet til Kurt Zouma, som headet inn 2-0.

Chelsea opp på fjerdeplass

Etter 75 minutters spill ble Chelsea tildelt straffespark etter at Tammy Abraham ble felt av Tyrick Mitchell inne i sekstenmeteren.

Jorginho tok fart, utførte sitt sedvanlige hopp, sendte keeper Vicente Guita til venstre og ballen til høyre og 3-0 for Chelsea.

Like etterpå ble Chelsea tildelt nok et straffespark etter at Kai Havertz ble lagt i bakken av Sakho.

Med en utførelse ganske nøyaktig lik den første straffen, sendte Jorginho Chelsea opp i 4-0.

Chelsea klatrer dermed opp på en foreløpig fjerdeplass på Premier League-tabellen.