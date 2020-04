Bach tilbakeviser OL-kritikken: – Kan ikke ta avgjørelser basert på magefølelse

IOC-president Thomas Bach avviser at komiteen var for treg med å ta en avgjørelse om å utsette sommer-OL i Tokyo.

Samtidig sier Bach i et intervju med den tyske avisen Die Welt at han kan forstå at enkelte har oppfattet det slik.

24. mars tok Den internasjonale olympiske komité (IOC) og OL-arrangøren avgjørelsen om å utsette sommerlekene til 2021. Da var mange land allerede hardt rammet av koronavirusutbruddet, og flere nasjonale forbund hadde lagt press på IOC ved å si at de ikke ville sende utøvere til et OL som ble arrangert som planlagt.

– Som den ansvarlige her, kan du ikke ta avgjørelser basert på magefølelsen. Det handler om den langsiktige overlevelsen for OL og OLs kulturarv, sier Bach.

Tyskeren, som vant OL-gull i fekting for lag i 1976, sier at den eneste beslutningen som kunne tas på kortere varsel, var å avlyse sommerlekene.

– Men det ønsket ingen av utøverrepresentantene rundt om i verden, sier han.

– Når det gjelder en utsettelse, derimot, måtte den godkjennes av arrangørkomiteen, som måtte være villig til å jobbe et år lenger. og samtidig måtte Japans regjering være villig til å fortsette å støtte OL-forberedelsene, fortsetter Bach.

Han poengterer at det aldri var aktuelt å avlyse OL, selv om IOC er forsikret mot en eventuell avlysning.

– For å slå tilbake mot konspirasjonsteoriene, så må jeg si at IOC var forsikret mot en avlysning, men ikke mot en utsettelse, forteller Bach.

