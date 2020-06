Backene berget Augsburg da det ble 1-1 mot Köln

Anthony Modeste ga Köln ledelsen i det 86. minutt, men de to Augsburg-backene samarbeidet om utligningsmålet som ga 1-1 i søndagens tyske bunnoppgjør.

Modeste scoret et pent ledermål bare fire minutter etter at han ble byttet inn. Ismail Jakobs nikket et innlegg fra Kingsley Ehizibue skrått ut i feltet, og den 32-årige franskmannen sendte et følsomt venstrebeinsskudd inn ved stolpen.

Köln-gleden varte bare et par minutter før Augsburg-backene sørget for at hjemmelaget kom à jour. Raphael Framberger kom fram på sin høyreside og fant venstreback Philipp Max ved lengste stolpe. Han bredsidet ballen kontrollert i mål.

Köln-spillerne protesterte fordi en gjestespillerne lå nede etter en duell, men vant ikke gehør hos dommeren.

Köln ville med seier i praksis ha berget plassen, nå er det «bare» sju poeng ned til kvalifiseringsplassen. Augsburg har fem lag bak seg og fire poeng ned til kvalifiseringsplassen.

