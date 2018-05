Backlund tilbake hos Washington, men Tampa Bay utlignet

Tampa Bay Lightning slo til igjen på fremmed is og med en ny 4-2-seier borte over Washington Capitals er lagene like langt i best av sju-serien.

Svensken Nicklas Backström var tilbake hos Washington etter å ha vært ute med en håndskade de fire siste kampene, men han gjorde ingen forskjell fra laget som tapte 2-4 tirsdag.

Backström fikk klarsignal fra legene til å spille på formiddagen og han vant seks av ni dropper til tross for sin vonde høyrehånd.

– Det handler om sluttspillet. Det var bare å stå på. Det føltes bra på de første droppene og det var bare å fortsette, sa den tøffe svensken.

Dmitrij Orlov sendte ga hjemmelaget en flott start med sin 1-0-scoring før fem minutter av kampen var unnagjort. Gjestene kvitterte derimot kort etter ved Brayden Point, og Steven Stamkos fulgte opp med å gjøre 2-1 før det var gått ti minutter av 1. periode.

Jevgenij Kuznetsov utlignet for vertene i midtperioden. Tampas Alex Killorn ble en liten matchvinner da han satte 3-2 etter at litt over halve tredje periode var spilt. I Washingtons jakt på utligning kunne Anthony Cirelli gjøre 4–2 i åpent mål to sekunder før slutt.

Tampa Bays sisteskanse, Andrej Vasilevskij stoppet 36 skudd og ble kåret til kampens bestemann.

– Denne gangen reddet han oss. Han spilte spesielt bra i midtperioden da de virkelig var på hugget, sa Killorn til NBC.

Neste kamp mellom lagene går i Tampa Bay lørdag lokal tid. Laget har så langt i sluttspillet bare tapt en bortekamp.

–I bortekampene spiller man litt mer enkelt. Man tvinger ikke fram noe, men venter og ser hva som skjer. Vi kom under og det å komme tilbake og score er stort, sa Killorn.

