Både Bendtner og taxisjåføren tiltalt etter voldsepisode

Dansk påtalemyndighet har tiltalt Rosenborg-profilen Nicklas Bendtner for vold etter taxiepisoden i København. Drosjesjåføren er tiltalt for voldsforsøk.

Det er advokat Mette Grith Stage, som representerer taxisjåføren, som bekrefter tiltalene overfor det danske nyhetsbyrået Ritzau.

– Jeg kan si at det er utarbeidet en tiltale i saken mot begge parter, sier Grith Stage.

– Min klient er tiltalt for å ha kastet en ukjent gjenstand mot Bendtner og hans kjæreste uten å treffe. Han benekter skyld, tilføyer hun.

Politiet i København ønsker ikke på nåværende tidspunkt å kommentere tiltalene. Det gjør heller ikke Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug.

– Det har jeg ingen kommentar til. Jeg må sette meg inn i saken. Jeg er på ferie nå, så jeg har ikke flere kommentarer til dette nå, sier hun til Ritzau.

Nekter skyld

Nicklas Bendtner har vært siktet etter den mildeste voldsparagrafen i den danske straffeloven etter voldsepisoden som endte med at drosjesjåføren ble påført dobbelt kjevebrudd. Fotballstjernen har hele tiden nektet skyld.

Bendtners kjæreste Philine Roepsdorff har forsvart fotballstjernen og hevdet at Rosenborg-spissen handlet i selvforsvar som følge av at taxisjåføren skal ha oppført seg truende og «gikk amok».

Den forklaringen har på sin side direktøren for taxiselskapet som har den aktuelle sjåføren på sin liste over ansatte, avvist. Han hevder at videobildene fra episoden skal understøtte det.

Rettssak i november

Taxien som var involvert, skal ha vært utstyrt med utvidet videoovervåking. Det innebærer angivelig at det finnes videobilder fra innsiden av bilen og også et område på utsiden av kjøretøyet. Materialet skal være overlevert politiet.

Bendtner selv har så langt ikke gitt offentligheten sin versjon av det som skjedde. RBK-spilleren forsvares av advokat Anders Németh i saken.

Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug har tidligere sagt at klubben ikke har besluttet noen reaksjon mot Bendtner, men at man avventer politiets behandling av saken.

Rettssaken der partene må møte er berammet til 2. november i byretten i København.

