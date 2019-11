Både Johann André Forfang og Robert Johansson disket etter kjempehopp

De to nordmennene lå på toppen av resultatlista da den tunge beskjeden kom.

Både Robert Johansson og Johan André Forfang hadde gjort noen kjempehopp i wc-hoppingen i finske Ruka, og lå på henholdsvis første- og andreplass, da sjokkbeskjedene kom på rekke og rad:

Først ble 24 år gamle Forfang disket fra konkurransen, fordi hoppdressen ikke hadde gått gjennom kontrollen.

Deretter gikk det ikke mange minuttene før Robert Johansson fikk den nøyaktig samme beskjeden: Hoppdressen var ikke godkjent, og også han var disket fra konkurransen.

- Flisespikkeri

- Det ble tatt på luftgjennomstrømning. Vi har gjort vårt, og prøvd å gjøre den lovlig på luft. Det er en liten sirkel som blåser gjennom dresser, og den måler hvor mye luft som blåser igjennom. Det er noen punkter som er for lav på luft, og da begynner man å pirke veldig, spør du meg, sier Johann André Forfang til NRK, når han blir bedt om å forklare hvorfor de to utøverne ble strøket fra resultatlistene.

- Luft blir ikke godkjent på forhånd, slik som før. Da fikk vi et emblem som viste at dressen var godkjent, men det har de slutta med. Det er vårt ansvar at den blåser nok luft. Nå var det for lavt, men dette er flisespikkeri, mener tromsøværingen.

De to nordmennene ville vært helt i toppen av resultatlista dersom hoppene deres var blitt stående.

- Dette er utrolig kjipt, både jeg og Robert gjorde gode hopp og ble fratatt muligheten til en topplassering i starten av sesongen, sier Forfang.

Remen Evensen: - Irriterer meg

NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen er sterkt kritisk til kontrollørenes metoder overfor nordmennene.

- Det virker som de blir testet på uvante plasser på dressen, og da virker det som de er ute etter å ta dem, mener den tidligere hopperen.

- De går ordentlig i sømmene for å finne feil, og det irriterer meg litt. Går du ordentlig i søm på de fleste dressene her, så vil de fleste også bli disket, legger han til.

Lindvik på tredjeplass etter første omgang

Dermed er det slovenske Timi Zajc som leder rennet etter første omgang, med landsmannen Peter Prevc på andreplass og med Marius Lindvik på en gledelig tredjeplass.

Zajc hadde 4,5 poeng opp til Robert Johansson i tet før nordmannen altså ble disket fra rennet, mens Forfang på sin side hadde 1,6 ned poeng til Zajc. Det ville altså vært to nordmenn helt i tet etter første omgang, dersom ikke dresskontrollørene hadde hatt sitt å si i dramaet.

Den norske laginnsatsen ville i det hele tatt vært upåklagelig, dersom de to i front ikke hadde blitt strøket fra resultatlistene.

Bak Lindvik på tredjeplass ligger Daniel André Tande - som stakk av med seieren i wc-åpningen i Wisla sist helg - på sjuendeplass etter første omgang, med syv poeng opp til ledende Zajc.

Robin Pedersen ligger på ellevteplass, mens Thomas Aasen Markeng er nede på 17.-plass.