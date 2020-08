Både NBA- og NHL-sluttspillet gjenopptas lørdag

Både basketballspillerne i NBA og ishockeyspillerne i NHL gjenopptar sluttspillet lørdag etter å ha protestert mot rasisme og politivold.

Det ble klart fredag, to dager etter at NBA var først ute med å avlyse kamper i protest etter at afroamerikanske Jacob Blake ble skutt sju ganger i ryggen under en pågripelse i Wisconsin. Milwaukee Bucks, som hører hjemme i Wisconsin, startet det ved å nekte å gå på banen til en kamp mot Orlando Magic onsdag, og det er ikke blitt spilt NBA-kamper siden.

Flere andre idrettsligaer fulgte etter. Fem av onsdagens seks kamper i fotballserien MLS ble avlyst, og kvinnenes basketballserie WNBA, baseballserien MLB og ishockeyens NHL-sluttspill har også avlyst kamper de siste dagene.

Det ble heller ikke spilt tennis i storturneringen i New York torsdag, etter at stjernen Naomi Osaka sa at hun ville trekke seg fra sin semifinale.

Det var en stund uvisst om NBA-sluttspillet overhodet ville bli gjenopptatt. Sterke stemmer i noen av klubbene tok til orde for å avbryte sesongen for godt, men etter intense forhandlinger mellom ligaen og spillerforeningen ble man enige om å starte opp igjen lørdag.

Samme konklusjon kom man til i NHL.

Tre punkter

I en felles uttalelse fra spillerforeningens sjef Michele Roberts og NBA-sjef Adam Silver heter det at alle er innstilt på å starte basketballsluttspillet igjen lørdag, etter å ha blitt enige om tre punkter:

1. Ligaen og spillerne vil etablere et organ som skal jobbe for sosial rettferdighet i samfunnet.

2. I alle byer der det lokale NBA-laget eier eller kontrollerer arenaen, skal man jobbe for at den skal benyttes som valglokale slik at personer som er i risikogrupper for covid-19 skal kunne avgi stemme på en trygg måte.

3. Ligaen skal sammen med spillerne og TV-rettighetshaverne skape reklameinnslag for bruk i sluttspillkamper som skal fremme politisk engasjement og deltakelse i nasjonale og lokale valg.

Los Angeles-lagene Lakers (med LeBron James) og Clippers skal ha tatt til orde for å avbryte sesongen for godt, men de 11 andre gjenværende lagene i «boblen» i Orlando ønsket å fortsette, og til sist ble man enige.

Også NHL-lagene, som befinner seg i to «bobler» i Canada, sa seg tilfreds med å ha stoppet spillet i noen dager.

Standpunkt

– NHL støtter spillernes avgjørelse om ikke å spille torsdag og fredag og vil omberamme resten av sluttspillet, med start lørdag, het det i en felles uttalelse fra ligaen og spillerforeningen.

Vegas Golden Knights-spiller Ryan Reaves, som er svart, spilte en viktig rolle i diskusjonene.

– Om du ser deg om blant oss, er det mange hvite idrettsfolk her, og det gjør dette til et viktig standpunkt, sa han ifølge nhl.com.

– Det er flott at NBA gjør dette, og MLB og WNBA. De har mange svarte spillere, men også hos oss setter gutta ned foten og sier «Vet dere hva? Vi ser også problemet, og vi stiller oss bak dere». Jeg går gjerne i krigen med disse gutta, og jeg er stolt av dem.

Fredag var for øvrig 57-årsjubileet for borgerrettighetsbevegelsens marsj til Washington, der Martin Luther King holdt sin berømte «Jeg har en drøm»-tale.

(©NTB)