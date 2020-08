Bakenga matchvinner da Odd slo Kristiansund

Kasper Lunding scoret for Odd i 2-2-seieren hjemme mot KBK søndag. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Odd lå under hjemme mot Kristiansund, men scoringer av Kasper Lunding og Mushaga Bakenga sørget for at alle poengene ble igjen i Skien.

Seieren gjør at Skien-laget kun ligger tre poeng bak Molde på sølvplass. Men poengene måtte Jan Frode Nornes menn kjempe hardt for. For det var Kristiansund som tok ledelsen etter at dommeren pekte på straffemerket etter 17 minutters spill. Flamur Kastrati kjempet seg inn i boksen før han ble løpt over ende av Joshua Kitolano. Dommeren ppekte på straffemerket. Der var Amahl Pellegrino sikkerheten selv. Men KBKs ledelse varte ikke mer enn tre minutter. Da bredsidet Kasper Lunding ballen i nettet ved bakre stolpe, før Mushaga Bakenga sendte Odd i føringen etter 37 minutter. Også han scoret fra bakre stolpe etter et innlegg som gikk gjennom feltet. Det var Bakengas annet mål på to kamper. Utrolig miss Det kunne fort stått 2-2 før pause, men Pellegrinos skuddforsøk fra sekstenmeteren strøk stolpen. Kort tid etter hvilen leverte KBKs Faris Pemi en bom som tar tankene tilbake til lørdagens miss av Raheem Sterling i mesterligaens kvartfinale. Faris rundet Odd-keeper Sondre Rossbach, men bommet på åpent mål fra fem meters hold. Kristiansund presset på for utligning, men Odd ryddet unna gang på gang. Halvveis ut i omgangen fikk Odd en stor mulighet til å øke ledelsen da ballen falt ned foran høyrebeinet til Birk Risa etter en corner. Forsvarsspilleren banket ballen utenfor stengene. Femte strake seier Begge lag skapte sjanser utover i omgangen, men da dommer Espen Eskås blåste av kampen var det klart at Kristiansund gikk på sitt første tap på fire kamper, mens Odd tok sin femte strake seier. Dermed trygget Odd tredjeplassen på tabellen med sine 28 poeng. Nå skiller det bare tre poeng opp til Molde på plassen over. Kristiansund blir stående med 21 poeng, noe som holder til 6.-plass. Odd spiller borte mot Molde neste runde, mens Kristiansund tar imot Sarpsborg 08. (©NTB)

