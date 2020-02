Bakkerud bidro til å forlenge Odenses seiersrekke

Ingvild Bakkerud scoret fire ganger da Odense tok sin femte strake ligaseier med 29-23 over Nykøbing Falster i den danske toppserien i håndball mandag.

Seieren gjør at Bakkerud og lagvenninnene befestet sin annenplass på tabellen. Kun to poeng skiller opp til ledende Esbjerg. Serielederen har Marit Malm Frafjord, Kristine Breistøl, Sanna Solberg, Marit Røsberg Jacobsen og Vilde Mortensen Ingstad i sine rekker.

Det var Nykøbing som startet mandagens kamp best. Etter et kvarter ledet gjestene 10-6. Så slo Bakkerud og Odense voldsomt tilbake. Fem strake mål snudde kampen til 11-10-ledelse for Fyn-klubben.

Ettmålsledelsen beholdt hjemmelaget til pause. Da sto det 13-12.

I annen omgang gjorde Odense kort prosess. Etter åtte minutter ledet Bakkerud og lagvenninnene 18-14, og deretter så tabelltoeren seg aldri tilbake.

