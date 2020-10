Bale-comeback. Så raknet det for Tottenham

COMEBACK: Gareth Bale fikk ikke akkurat et drømme-comeback i Tottenham-drakta Foto: Clive Rose (Reuters)

Spurs så ut til å ha full kontroll da det gjenstod 10 minutter. To seine reduseringer skapte spenning i kampen, og så sikret Manuel Lanzinis drømmetreff et poeng for bortelaget.

TOTTENHAM - WEST HAM 3-3: Harry Kane og Heung-min Son har vist seg å være en dødelig kombinasjon så langt denne sesongen, og søndagens kamp var intet unntak. Kampen første scoring kom etter at Englands landslagsspiss spilte frem sørkoreaneren, som sendte hjemmelaget i ledelsen, og like etterpå endret de på rollene. Kampens tredje scoring stod også Kane for. Mot slutten av oppgjøret rotet Spurs bort seieren helt etter scoring av Fabián Balbuena, samt et selvmål av Davinson Sánchez, i tillegg til Manuel Lanzinis vanvittige scoring. - Lanzini til 3-3 langt inne på overtid. Greit å dra av seg trøya på den, twitret Morten Langli etter utligningen var et faktum. ELLEVILL SCORING: Manuel Lanzinis elleville scoring kunne knapt blitt limt lenger opp i krysset. Foto: Matt Dunham (Reuters)

Eksklusiv liste Etter å ha servert hverandre én gang hver, har Kane og Son nå scoret til sammen 28 Premier League-mål der de har vært sist og nest-sist på ballen. Det finnes tre duoer som har prestert bedre sammen i Premier League-historien, etter at de underveis i oppgjøret passerte den tidligere Spurs-duoen Teddy Sheringham og Darren Anderton. Øverst på den eksklusive lista finner man Chelseas tidligere stjernespillere Didier Drogba og Frank Lampard med til sammen 36 scoringer. Deretter finner man Arsenals legende-duo Thierry Henry og Robert Pires, og den tidligere dødelige City-duoen Sergio Agüero og David Silva, som serverte hverandre 29 ganger til sammen. LEGENDER: Didier Drogba og Frank Lampard var en meget farlig duo da de spilte sammen i Chelsea. Foto: Kirsty Wigglesworth (AP) Les også: Hangeland lot seg begeistre over managernes taktiske spill: - Helt nytt nivå Drømmestart Før minuttet var gått var hvittrøyene i ledelsen. Kane mottok ballen på midtbanen, før han slo en lang ball opp mot Son på venstrekanten. Sørkoreaneren dro seg innover i banen, før han curlet ballen i det lengste hjørnet bak Lukasz Fabianski. Noen minutter seinere var duoen frampå igjen, men denne gangen var det Kane som mottok ballen fra Son. Englands landslagsspiss slo først en tunnel på Declan Rice, før han banket ballen nede i nærmeste hjørne fra omtrent 20 meter. - Han slår luka på Rice, og så igjen på Ogbonna med skuddet. Sjokkerende fra West Ham. For en start for Spurs, sa Sky Sports-ekspert Jamie Carragher etter 2-0-scoringen. - Tottenham har rett og slett bestemt seg for å framstå som en kombinasjon av Bayern og Barcelona siste ukene, twitret fotballekspert Lars Tjærnås på samme tidspunkt. Noen minutter seinere var Kane igjen frampå. Sergio Reguilón kom på et sugende løp ute på venstresiden, før han fant spissen med et klasse-innlegg. Kanes heading var ikke så mye dårligere, og dermed stod det 3-0 etter 16 minutter. - Som duo har jeg aldri sett dem bedre, var TV2-ekspert Mina Finstad Berg sin klare beskjed i pausepraten. Vanvittig avslutning på kampen 20 minutter før slutt var det duket for Bale-comeback i Tottenham-drakta, men waliseren preget ikke oppgjøret nevneverdig. COMEBACK: Forrige gang Gareth Bale var å se i Tottenham-drakta var i 2013. Siden den gang har waliseren levd de glade dager i Real Madrid, før han i sommer ble klar for gamleklubben igjen. Foto: Matt Dunham (Pa Photos) I det 82. minutt reduserte West Ham til 3-1 etter et hodestøt av Fabián Balbuena, etter frispark på venstresiden fra Aaron Cresswell. Da fikk bortelaget blod på tann, og tre minutter seinere sendte Sanchez ballen i eget mål. Rett før slutt sørget argentineren Lanzini for uavgjort med sin vanvittige scoring. Dermed endte oppgjøret 3-3. For fullt kampreferat se under: