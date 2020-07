Bale fast bestemt angående fremtiden sin: - Det er nesten ingen klubber som har råd til ham

Gareth Bales agent, Jonathan Barnett, insisterer på at fremtiden til waliseren er i Madrid, til tross for lite spilletid.

Bale sin oppførsel under Real Madrids siste kamper har vakt oppsikt, og i sesongens siste La Liga-kamp på søndag ble han vraket fra troppen.

Denne sesongen har det bare blitt 16 kamper for Bale i La Liga, og det har nærmest virket sikkert at fremtiden hans ikke er i Madrid. Men nå forteller waliserens agent Jonathan Barnett at Bale ikke har noen planer om flytte på seg.

- Gareth har det bra. Han har to år igjen av kontrakten sin. Han liker å bo i Madrid og han skal ingen steder, sier Barnett til BBC.

- Ingen klubber i verden har råd til ham

Barnett røper at andre klubber har vært interessert i Bale, men at 31-åringen ikke vil forlate klubben verken permanent eller på lån.

- Selvsagt har det vært interesse rundt han, men det er nesten ingen klubber i verden som har råd til han. Gareth er en av de beste spillerne i verden. De beste spillerne i verden går ikke på lån, sier den mektige agenten.

ABLEGØYER PÅ TRIBUNEN: Gareth Bale har vekket oppsikt for sin oppførsel fra tribunen under de siste Real Madrid-kampene. Blant annet dette «stuntet» har satt sinnet i kok hos de Real Madrid-frelste. Foto: Jose Breton (AP)

Bale har scoret mer enn 100 mål for Real Madrid og vunnet fire Champions League-titler med klubben. Men under Zidane sin ledelse har Bale levert ustabilt på banen for Los Blancos, og ifølge BBC har franskmannen og vingen et trøblete forhold.

BBC skriver at en av grunnene til at Zidane forlot Real Madrid i 2018 var fordi han var uenig med klubbpresident Florentino Pérez om Bales fremtid i klubben. Pérez ville at Bale skulle bli i klubben, mens Zidane ville kvitte seg med han.

Zidane returnerte til den spanske hovedstaden våren 2019, og et av kravene til franskmannen var at Bale skulle selges, skriver BBC.

Nær Madrid-exit i fjor

Bale skal ha vært nær en avtale med den kinesiske klubben Jiangsu Suning forrige sommer, og da uttalte Zidane at hvis Bale forlot klubben «ville det være til det beste for begge parter». Overgangen gikk ikke gjennom og Bale ble værende under Zidanes ledelse.

Da reagerte Bales agent med å kalle Zidane «en skam». Under det nylige intervjuet med BBC valgte Barnett ordene med litt mer omhu.

- Gareth er ikke ute etter å overgå Zinedine Zidane. Herr Zidane har vært veldig vellykket. Det er ikke noe hat. Zidane vil bare ikke spille ham.

Bale skal fortsatt være Real Madrids best betalte spiller under hans nåværende kontrakt, ifølge BBC.