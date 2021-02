Bale herjet for Tottenham i storseier: - Ustoppelig

Jose Mourinhos menn med etterlengtet opptur i Premier League.

TOTTENHAM-BURNLEY 4-0

Anført av en svært opplagt Gareth Bale tok Tottenham en knusende seier hjemme mot Burnley søndag ettermiddag. Waliseren noterte seg for to scoringer og en målgivende pasning på eget gress i London. Den første nettkjenningen kom allerede etter to minutter, da han snek seg bak et sovende Burnley-forsvar og pirket inn ledelsen.

Harry Kane og Lucas Moura noterte seg også for hver sin scoring før pause, før Bale utøkte til 4-0 ti minutter etter hvilen.

Bale plasserte seg ved 16-meteren før han tok en berøring inn i banen og skrudde ballen perfekt i det lengste hjørnet. Ballen suste via stanga og inn i nettmaskene.

The Athletics Tottenham-reporter Jack Pitt-Brooke var en av flere som lot seg imponere over Bale sin prestasjon.

- Ustoppelig, melder han blant annet på Twitter etter 31-åringens andre scoring for dagen.

Bale har fått et realt oppsving på Tottenham-oppholdet etter en heller tam start etter utlånet fra Real Madrid. Han har vært direkte involvert i syv scoringer på de siste fire kampene i alle turneringer. Fire scoringer og tre målgivende pasninger.

Bale ble byttet ut etter 70 minutter.

Tottenham passerer med seieren byrival Arsenal på tabellen og rykker opp på 8. plass.

