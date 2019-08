Gareth Bale var ikke ønsket i Real Madrid i juli. Nå er han inne i varmen etter en god serieåpning mot Celta Vigo og blir værende, sier trener Zinédine Zidane.

Zidane uttalte i midten av juli at klubben håpte å få solgt Bale så kjapt som mulig. Da hadde han blitt utelatt fra troppen til en treningskamp mot Bayern München.

– Hans tid i klubben er over. Hvis alt går etter planen, blir han solgt de nærmeste dagene. Hvis han selges i morgen, vil det være bra. For alles skyld håper jeg at skjer snart, sa Real Madrid-treneren da.

Skrur vi tiden en drøy måned fram i tid, er situasjonen en litt annen.

Waliseren startet lørdagens seriepremiere mot Celta Vigo. Allerede etter tolv minutter danset han seg nedover på venstrekant og slo hardt inn i boks der Karim Benzema skled inn 1-0.

Bale spilte en god kamp og var delaktig i 3-1-seieren. Han fikk 75 minutter. Etterpå var Zidane full av lovord om 30-åringen.

– Han blir værende. Alle spillerne vi har nå, skal bli med denne sesongen. Bale og de andre spillerne blir værende og vil gjøre sitt beste i denne klubbdrakta, sa Zidane.

– Han er en viktig spiller og spilte en god kamp. Alle er glade i ham, og det er viktig at han spiller for oss. Vi er veldig fornøyde med Bale, sa målvakt Thibaut Courtois etter seieren.

Det er seks år siden Gareth Bale meldte overgang fra Tottenham. 30-åringen har vært med å vinne fire mesterligatitler med klubben. Han ble matchvinner da klubben vant fjorårets finale mot Liverpool.

