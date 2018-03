Gareth Bale overgikk legenden Ian Rush og ble tidenes mestscorende landslagsspiller for Wales etter hattricket i 6-0-seieren borte mot Kina torsdag.

Real Madrid-stjernen står nå med 29 mål for Wales. Det er én scoring mer enn Rush hadde mellom 1980 og 1996.

– Det er en enorm ære og noe veldig stort for meg. Da jeg var en liten gutt, hadde jeg aldri trodd at jeg skulle slå rekorder for Wales. Men nå som det har skjedd, er det noe av det beste jeg har oppnådd i min karriere, sa Bale til BBC.

Rekorden ble satt i Ryan Giggs' første kamp som walisisk landslagssjef. Manchester United-legenden ble ansatt i januar.

– Alle ønsker selvfølgelig å imponere den nye treneren. Det var en god start under hans ledelse, sa Bale.

Mot Kina scoret han sine tre mål i det 3., 21. og 62. minutt. Det var det første hattrick gjort av en walisisk landslagsspiller siden Robert Earnshaw fant nettet tre ganger mot Skottland i 2004.

Sam Vokes (2) og Harry Wilson gjorde de øvrige scoringene i storseieren over Kina.

Mandag skal Wales møte enten Tsjekkia eller Uruguay i miniturneringen China Cup.

