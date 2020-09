Bale til angrep på Real Madrid: - Klubben gjør ting vanskelig

Waliseren er på landslagsoppdrag for øyeblikket, der har han uttalt seg om situasjonen i Madrid.

I et ferskt intervju med Sky Sports tar Gareth Bale bladet fra munnen og fyrer løs mot sin egen arbeidsgiver.

Waliseren gir regelrett Real Madrid skylden for at de ikke har gitt han tillatelse til å forlate klubben tidligere, og sier videre at det er fint å føle seg verdsatt slik han blir på oppdrag for Wales.

31-åringen skal ha vært enig om en overgang til Kina i fjor sommer, men avtalen skal ha blitt blokkert av Real Madrid helt på tampen.

- Jeg tror alle vet hvor mye jeg elsker å komme hjem til Wales. Det er fint å være tilbake på et sted hvor du er litt mer verdsatt og får støtte av dine egne supportere uansett hva, sier Bale til Sky Sports i forkant av Europa League-kampene mot Finland og Bulgaria.

Les også: Spanske medier: - Ingen enighet i Messi-møte, Barcelona forventer at han stiller på trening

Gareth Bale er glad og fornøyd på Wales-trening i motsetning til i Real Madrid. Foto: Geoff Caddick (AFP)

Nektet å spille

I forkant av 16-delsfinalen i Champions League mot Manchester City uttalte Zinedine Zidane at Bale ikke ønsket å spille for Real Madrid.

Waliseren sier nå at han ønsker å spille fotball og vil vurdere en retur til Premier League om Real Madrid tillater han å dra videre.

- Hvis de mulighetene dukker opp så er det noe jeg vil se på, helt sikkert, sier han.

Han fortsetter å forklare at han må se hva som skjer og at overgangsvinduet enda er åpent lenge, samtidig som det kommer flere vinduer senere.

- Tiden vil vise, men jeg tenker først og fremst at avgjørelsen er i Real Madrid sin hender. Jeg forsøkte å dra i fjor, men de blokkerte alt i siste sekund. Det var er prosjekt jeg var spent på, men det materialiserte seg ikke, sier han.

Bale i aksjon for Real Madrid i en av få kamper denne sesongen. Foto: Juan Medina (Reuters)

Waliseren som har bidratt til en mengde titler under sin tid i Madrid sier at han fremdeles er motivert til å spille fotball. Han antyder videre at han ikke kan gjøre stort annet enn å forholde seg til kontrakten og håpe at noe dukker opp.

- Jeg er bare 31 år og føler meg i god form. Jeg føler jeg har mye å gi. Vi får se hva som skjer. Det er i klubbens hender, men for å være ærlig så gjør de ting veldig vanskelig, fyrer han løs.

Klar for landskamper

Bale forbereder seg nå til landskamper med sitt Wales. Han skal også representere landet sitt i det utsatte Europamesterskapet i 2021.

- Vi er fokusert, men har ikke hatt mye tid til å forberede oss til disse kampene. Jeg har ikke kommet tilbake til trening enda, jeg kom rett fra ferie, sier han.

Det er ikke kun overgangsspekulasjoner og hans dårlige forhold til Real Madrid som har vakt oppsikt den siste tiden.

Gareth Bale på onsdagens trening der han viste frem hårpryden. Foto: Andrew Boyers (Reuters)

På samling med Wales viste også Bale frem sin vanvittige hårmanke som har fått flere til å sperre opp øynene.

Denne sesongen har det bare blitt 16 kamper for Bale i La Liga, og det har nærmest virket sikkert at fremtiden hans ikke er i Madrid.

Bale har scoret mer enn 100 mål for Real Madrid og vunnet fire Champions League-titler med klubben.