Bale tilbake med scoring og straffebom mot Arsenal

Det har stormet rundt Gareth Bale den siste tiden. I natt var han både høyt og lavt mot Arsenal, med scoring og straffebom.

Søndag var ikke waliseren i troppen mot Bayern München, noe Zinédine Zidane begrunnet med at Bale ikke ønsket å spille.

– Her om dagen skiftet ikke Gareth før kampen, det ville han ikke fordi han forhandler om å forlate oss, sa Zidane ifølge nyhetsbyrået AFP.

Natt til onsdag var 30-åringen med i troppen som møtte Arsenal i International Champions Cup. Bale ble byttet inn til pause, på stillingen 2-0 til Arsenal, og bemerket seg umiddelbart.

Etter 55 spilte minutter slo Marcelo inn og fant Isco, som ikke klarte å overliste Damián Martínez. På returen, fra tre meter, dukket Bale opp og tuppet inn 1-2. Han valgte å ikke feire, men fikk et klapp på skulderen av Álvaro Odriozola.

Marco Asensio utlignet til 2-2 like etter, og storklubben fra Madrid vant til slutt på straffer etter at Bale bommet. Han satte straffen midt på mål, et forsøk som ble enkelt reddet av Martinez.

Likevel trakk Real Madrid, i blått for anledningen, det lengste strået etter at både Granit Xhaka, Nacho Monreal og Robbie Burton bommet på sine forsøk for Arsenal.

