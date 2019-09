Bale utvist etter å ha berget Real Madrid med to mål

Gareth Bale berget Real Madrid fra bortetap mot Villarreal med to scoringer i 2-2-kampen søndag, men ble utvist på overtid for to gule kort.

Waliseren var på vei bort fra klubben i sommer etter å ha falt i unåde hos trener Zinédine Zidane, men han er tatt inn i varmen igjen og scoret søndag sine første La Liga-mål på 169 dager. Villarreal tok en tidlig ledelse ved Gerard Moreno, men Bale utlignet på overtid i første omgang etter forarbeid av Dani Carvajal. Moi Gómez gjorde 2-1 for vertene og så ut til å påføre hovedstadslaget det første serietapet for sesongen, men Bale satte inn 2-2-målet i det 86. minutt. Jubelen tok slutt da han på overtid ble vist gult kort nummer to for et høyt spark, og dermed måtte han gå i garderoben før sluttsignalet. Med ett poeng er Real Madrid på femteplass etter å ha tatt fem poeng på tre kamper. Byrival Atlético troner alene på tabelltopp etter å ha halt i land sin tredje strake seier ved å vende 0-2 til 3-2 mot Eibar tidligere søndag. Thomas Partey ble matchvinner på overtid. Tidligere hadde João Félix redusert og Vitolo utlignet. – Det har vært mange endringer i laget, men ansvaret er det samme. Vi vil vinne og vinne og vinne, sa Atlético-trener Diego Simeone. Atlético Madrid er to poeng foran Athletic Bilbao og Sevilla. Barcelona er på 7.-plass med fire poeng. Martin Ødegaards klubb Real Sociedad er på 13.-plass, også med fire poeng, etter å ha fått sitt første tap i baskerderbyet mot Athletic Bilbao fredag. (©NTB)