Bale vraket fra Real Madrid-troppen – igjen

Gareth Bale er vraket fra Real Madrid-troppen for tredje kamp på rad. Han blir dermed ikke å finne på banen når den spanske klubben møter Salzburg.

Real Madrid-trener Zinédine Zidane fortsetter med andre ord å utelate Bale fra troppene i oppkjøringskampene fram mot ligastart.

Bale kom inn som innbytter i treningskampene mot Arsenal og Atlético Madrid, men har vært helt i fryseboksen i de to siste kampene.

Real Madrids franske trener har gjort det klart at Bale ikke er med i hans videre planer for å få klubben opp etter en miserabel fjorårssesong. Zidane skal aller helst ønske seg Paul Pogba fra Manchester United, med Christian Eriksen (Tottenham) og Donny van de Beek (Ajax) som alternativer.

Men Madrid-klubben har allerede brukt over 300 millioner euro så langt i sommer, og bunnen av sparegrisen begynner å bli synlig. Inn dørene på Santiago Bernabéu har Eden Hazard (100 millioner fra Chelsea), Luka Jovic (60 millioner fra Eintracht Frankfurt), Eder Militão (50 millioner fra Porto), Ferland Mendy (48 millioner fra Lyon) og Rodrygo (45 millioner fra Santos) kommet.

Zidane sa i forrige måned at det vil være best for alle parter dersom Bale blir solgt fra klubben, noe waliserens agent, Jonathan Barnett, reagerte kraftig på. Agenten kalte Zidane for respektløs og mente Bale fortjente mer respekt etter alt han har gjort for klubben.

Bale har kontrakt med Real Madrid fram til 2022 og tjener rundt 18 millioner euro årlig.

