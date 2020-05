Bales hobby har skapt store overskrifter. Nå svarer han kritikerne

I flere år har Gareth Bale blitt anklaget for å levne litt vel mye til sin hobby utenfor fotballbanen.

Gareth Bales forhold til Real Madrid, og spesielt deres supportere, har vært et tema nesten så lenge waliseren har vært i klubben.

Selv om han har levert på banen, har hans problemer med det spanske språk, så vel som kulturkrasjer med Spania vært i sentrum.

Men aller verst, og det som kanskje har blitt slått størst opp av spanske aviser, er Gareth Bales forkjærlighet for golf.

- Mange har et problem

Dette gikk såpass langt at Bale gjorde seg selv til en upopulær herremann da han feiret Wales avansement til EM-sluttspillet i 2020 (nå i 2021) med et banner som lød «WALES. GOLF. MADRID. I DEN REKKEFØLGEN».

Det satte sinnene i kok i Spania, og flere ønsket at Real Madrid-president Florentino Pérez skulle gjøre kort prosess av å dytte den walisiske superstjernen ut av Madrid.

I en podcast med Erik Anders Lang, som er gjengitt av Cadena SER, gjør Bale rede for sine tanker rundt golf, og hva det tilfører ham:

- Det er mange som har et problem med meg fordi jeg spiller golf. Jeg vet ikke hva som er grunnen. Jeg har snakket med det medisinske personellet, og alle er i enighet om at det jeg gjør er bra, sier Bale i podcasten, melder den spanske radiokanalen.

DÅRLIG STEMNING: Gareth Bale og Zinedine Zidane har ingen god tone i Real Madrid. Foto: Gerard Julien (Afp)

- Det er simpelthen det at jeg liker å spille golf. Jeg tenker at jeg har 18 hull foran meg. Man får kommet seg bort fra fotballen, og enhver negativ tanke man måtte ha. Dagen derpå føler man seg litt friskere, og mer tilfreds med fotballen, forklarte Bale.

Blant andre Viasport-eksperten Petter Veland har tidligere fortalt Nettavisen at det tidvis har vært slik at man nesten har ansett Bales situasjon på en slik måte at han vektlegger hobbyen fremfor fotball.

I spansk presse har man også ved en rekke anledninger omtalt Bale som «el golfero», golfspilleren. Han har blant annet blitt filmet på vei inn på stadion mens han har sett på golf på telefonen sin.

Bales problemer med Real Madrid har vært som et åpent sår siden Zinedine Zidane tok over som trener i klubben. Det har på ingen måte blitt lagt lokk på franskmannen ønsker Bale ut av klubben.

Før inneværende sesong var den karismatiske treneren såpass tydelig på sitt ønske om å få Bale ut at han antydet at det hadde vært best for alle parter om waliseren hadde dratt videre.

- Forstår det bare ikke

Selv mener Bale at altfor mange tenker kun målpoeng når de tenker hvordan fotballen egentlig burde fungere.

- Det som skjer nå i fotballen er at alt baserer seg i resultatene, det er det som er problemet. Du kan spille helt fantastisk, men om du ikke scorer fem mål i en kamp sier folk «du går igjennom en grusom tid», forklarer Bale.

- De liker mål, de liker målgivende, de fantastiske tingene. Noen ganger så er det ikke alltid det kommer. Jeg har spilt grusomt, men score to mål og alle sier jeg hadde en god kamp.

Han uthever at han har kommet til et punkt der han vet at ikke alle kommer til å sette pris på det han gjør ute på banen, men «så lenge han vet han har gjort sitt beste, så er han fornøyd».

Videre i podcasten åpner Bale opp om sin frustrasjon med supporterne til Real Madrid:

- Jeg har hatt 80 000 supportere som har pepet på meg fordi jeg ikke har spilt bra. Jeg forstår det bare ikke. Dersom du ikke har det bra på banen, så forventer du jo at supporterne skal støtte deg, fordi det kan gjøre dem glad også.

Selv mener Bale at supporterne gjør ting en del verre for seg selv ved å ikke være i ryggen på spillerne, og at det dermed da ikke gjør at spillerne ikke makter å levere på topp nivå.

Bale har lenge vært koblet vekk fra Real Madrid, men ble tidenes dyreste fotballspiller da han forlot Tottenham til fordel for den spanske hovedstaden i 2013.

Han var med å vinne hele fire Champions League-trofeer for klubben, og scoret i to av de fire finalene. Blant annet scoret han to mål mot Liverpool i finalen i Kiev i 2018.