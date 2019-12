Ballon d'Or 2019 til Lionel Messi

Den argentinske Barcelona-stjernen vant Gullballen for sjette gang i karrieren.

Lionel Messi (32) vant den prestisjetunge utmerkelsen Ballon d'Or, også kjent som Gullballen, som verdens beste fotballspiller i 2019.

Det ble klart under utdelingen i Paris mandag kveld. Fotballmagasinet France Football står bak den årlige kåringen som henger svært høyt i fotballens verden.

Anerkjente fotballjournalister over hele verden stemmer fram vinneren i konkurransen hvert år.

- Jeg ønsker å takke journalistene som har stemt på meg. Og selvsagt, takk til alle mine kolleger i klubben, som har bidratt til denne prisen. Det er utrolig. Tusen takk, kommenterte Messi fra scenen med trofeet i hendene.

Dette er den sjette gangen i karrieren at Barcelonas superstjerne får med seg den gjeve utmerkelsen. Ingen har vunnet flere. Messi ligger nemlig etter dette én gullball foran den mangeårige rivalen Cristiano Ronaldo, som nå spiller i Juventus.

Messis forrige pris i denne sammenhengen var i 2015. Kroatiske Luka Modric vant i fjor og overrakte prisen til argentineren i Paris.

«Ny» utfordrer



Messi var forhåndsfavoritt. Allerede for en knapp uke siden hevdet spanske medier at 32-åringen var blitt gjort oppmerksom på at han kom til å vinne prisen.

STERK UTFORDRER: Liverpools Virgil van Dijk. Her fotografert sammen med kona Rike Nooitgedagt. Foto: Anne-Christine Poujoulat (AFP / NTB scanpix)

Den eneste som ble antatt å være i nærheten av å kunne slå Messi i kampen om årets gullball var Liverpools midtstopperkjempe Virgil van Dijk. Nederlenderen bidro blant annet sterkt til at de røde fra Merseyside vant Champions League med finaletriumfen over Tottenham i Madrid 1. juni.

Tidligere i år mottok Messi også en tilsvarende pris fra Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) som årets spiller i verden. Virgil van Dijk og Cristiano Ronaldo fulgte på de to neste plassene i den kåringen.

En lignende rekkefølge ble gjeldende under Ballon d'Or-seremonien, der Van Dijks Liverpool-kompis Sadio Mané også var blant de fire i finalen. Juventus-stopperen Matthijs de Ligt ble kårets til den beste spilleren under 21 år under samme utdeling mandag, mens Liverpools Alisson Becker fikk pris som årets beste keeper.

Rapinoe avløste Hegerberg



På kvinnesiden vant USA-profilen Megan Rapinoe Ballon d'Or for 2019, blant annet etter at det amerikanske landslaget vant et overbevisende VM-gull i sommer.

Med det ble Reign FC-spilleren Rapinoe tidenes andre Gullballen-vinner blant kvinnelige spillere. Den norske Lyon-stjernen Ada Hegerberg ble tidenes første med seieren under samme kåring i 2018. Året etter ble Hegerberg vurdert som verdens fjerde beste spiller.

Englands Lucy Bronze ble nest best i 2019-kåringen, mens Alex Morgan, Rapinoes lagvenninne på USAs VM-vinnende lag, ble tredje best.

