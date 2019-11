Balotelli reagerte voldsomt etter rasistisk hets. Nå får han kritikk fra uventet hold

Spissprofilen hørte aperop fra tribunen under en Serie A-kamp. Måten han håndterte det på stemples nå som arrogant.

Mario Balotelli reagerte naturlig nok sterkt da han ble utsatt for rasistisk hets fra tribunen under et møte mellom Brescia og Hellas Verona nylig.

Den tidligere Manchester City- og Liverpool-spissen sparket ballen opp mot tilskuerne og turet med å forlate banen som en følge av det som skjedde.

LES OGSÅ: Son sendte melding til Gomes etter skrekkskaden

Med- og motspillere fikk overtalt spissen til å fortsette kampen. Balotelli scoret et vakkert mål for sitt Brescia, i en kamp laget likevel tapte. Episoden rundt Balotelli har fått masse oppmerksomhet og hendelsen gikk verden rundt etter kampen.

- Arrogant av Balotelli



Nå har imidlertid det hele tatt en merkelig vending. Ifølge Daily Mail stiller Brescia-supportere seg nå bak Hellas Verona-fansen som hetset Balotelli, og gir dem støtte.

LES OGSÅ: - Det finnes ikke svarte italienerne

Brescia-grupperingen stempler Balotelli som arrogant for reaksjonen.

- Om Balotelli ikke var psykisk rustet til å håndtere Hellas Verona-fansen, i en så viktig kamp der treneren vår, en elsket type, gjorde et siste forsøk på å redde jobben sin, så burde han gitt beskjed om det og gitt plassen sin til en spiller som ikke lar seg tirre opp så lett, heter det i en uttalelse fra supporterne, ifølge Daily Mail.

LES OGSÅ: Nye rykter om Pogba: - Han har bestemt seg

- Dette betyr ikke at enkelte tilrop er greit eller akseptert, men ikke alle Hellas Verona-fans er rasister og Verona Curva er ikke en form for Ku Klux Klan. Supportergrupper kan ikke ansees som rasister, selv om rasisme finnes og kan brukes til å skape stor panikk i den offentlige debatten, mener Brescia-fansen.

Supporter utestengt i ti år



Videre sier de om Balotelli:

- Vi har absolutt ingen tvil om at Balotelli er italiensk, og til og med en «Bresciano», men arrogansen han viser er rett og slett grunnløs, mener klubbens fans.

I uttalelsen fra Brescia-fansen heter det videre at de gir sin støtte til Hellas Verona-fansen. Videre sier de at konsepter som respekt, motivasjon og det å blø for drakten later til å være totalt ukjent for Balotelli.

Spissen hevder å ha hørt aperop fra tribunen da han hadde ballen, men Hellas Verona-president Ivan Juric sier på sin side at det aldri var tilfellet.

Klubben har imidlertid tatt affære mot en ultrasleder i fanskaren, Luca Castellini, som skal ha uttalt at Balotelli aldri vil bli sett på som 100 prosent italienske.

Castellini har blitt utestengt fram til 2030 på grunn av dette utspillet.

Italiensk fotball har slitt voldsomt med rasisme fra tribunen den siste tiden.

Spillere som Moise Kean og Romelu Lukaku har også vært ofre for dette.