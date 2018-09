Bamba åpnet scoringskontoen i sterk Brann-seier

Daouda Bamba leverte umiddelbart i sin første kamp fra start som Brann-spiller. Ivorianeren både scoret og hadde assist i 3-1-seieren over Haugesund.

På tampen av sommerens overgangsvindu ble Bamba løsningen på Branns spissjakt. Etter to innhopp fikk han lørdag endelig sjansen i bergensernes startoppstilling.

Det tok bare ni minutter for Bamba å vise seg tilliten verdig. Da stanget han helt upresset inn 1-0 på et solid innlegg fra Gilbert Koomson. FKH-forsvaret gjorde ikke akkurat en god jobb i sitt forsøk på å demme opp for Branns nye spiss.

Tidligere i sesongen scoret Bamba sju seriemål for Kristiansund.

Haugesund ble hardt straffet for å gjøre enkle feil. Kun tre minutter etter baklengsmålet rotet Alexander Stølås det til da han prøvde å stoppe et gjennomspill. Han mistet oversikten, og det ga Gilli Rólantsson muligheten til å snappe opp ballen.

Alene med Per Kristian Bråtveit holdt færøyingen hodet kaldt og plasserte Branns 2-0-scoring lett forbi FKHs sisteskanse.

Begge målene kom rett foran en smekkfull bortesving. Over 1500 tilreisende Brann-supportere fikk med seg at bergenslaget tok en viktig trepoenger i gullkampen.

– Det er helt fantastisk å høre gjengen bak her. Det er godt å høre at de er med oss, sa Kristoffer Barmen til Eurosport etter seieren.

Pent

Det var nettopp Barmen som langt på vei punkterte oppgjøret da han på vakkert vis curlet inn gjestenes tredje scoring etter 62 minutter. Det skjedde etter en perfekt kontring, der Bamba noterte seg for den målgivende pasningen.

– Det skjer en gang i karrieren. I dag kom min dag, sa Barmen om sitt eget perlemål.

Rett etter Branns 3-0-scoring ble Bamba tatt av banen. Scoring og assist var en sterk søknad til trener Lars Arne Nilsen om å få fortsette på topp utover høsten.

Haugesund slet med å trenge gjennom et bortelag som tilsynelatende hadde full kontroll, men i det 80. minutt kom 1-3-reduseringen. Bergenseren Fredrik Pallesen Knudsen kriget ballen forbi Brann-keeper Samuel Sahin-Radlinger etter en corner.

Målet tente et håp hos vertene. Noen minutter senere kom Kristoffer Haraldseid til en kjempesjanse, men høyrebackens forsøk ble reddet av Sahin-Radlinger.

På topp

Med seieren tok Brann over tabelltoppen. Bergenserne er ett poeng foran Rosenborg, som møter formsterke Vålerenga i Oslo søndag kveld.

Det er første gang siden mai at Brann står med to strake trepoengere i Eliteserien. Nå satser laget på at rekken kan bli lang i jakten på det første seriegullet siden 2007.

– Vi ligger helt der oppe. I morgen skal vi kose oss og se på Rosenborg. Vi regner med at Vålerenga tar dem, sa en smilende Ruben Yttergård Jenssen til Eurosport.

Haugesund ligger fortsatt på tredjeplass med sine 38 poeng, men med to tap på rappen har rogalendingene åpnet medaljedøra for lagene bak seg. Molde og Ranheim er nærmest, som begge har 34 poeng før sine kamper i helgens serierunde. Deretter følger Vålerenga med 33.

Joakim Våge Nilsen var skuffet over at FKH ikke var bedre i lørdagens toppkamp.

– Vi åpnet egentlig greit de første fire-fem minuttene, men så vet jeg ikke hva som skjedde. Vi slapp inn to enkle mål, og etter det falt vi nedpå. Ikke godt nok. Vi var ikke i nærheten av tre poeng.

