Bamba legger seg flat etter albue mot Wangberg: - Jeg burde bli suspendert

Brann-spiss Daouda Bamba venter å bli utestengt etter at han traff Tromsø-kaptein Simen Wangberg med en albue i søndagens oppgjør på Brann Stadion.

Wangberg endte på sykehuset med hjernerystelse etter at han fikk albuen til Bamba i hodet tidlig i kampen mellom Brann og Tromsø.

Mandag ettermiddag bekrefter kommunikasjonssjef i Norges Fotballforbund, Yngve Haavik, til Nettavisen at NFF har hatt en gjennomgang av helgens serierunde og at de har sendt saken over til påtalenemnda i NFF.

- Påtalenemnda i NFF kommer til å vurdere den aktuelle situasjonen i kampen mellom Brann og Tromsø. Dersom sak opprettes, så er det et uavhengig utvalg som skal gjøre den endelige vurderingen, forteller Haavik til Nettavisen.

Brann-spissens oppførsel har skapt kraftige reaksjoner, men Bamba antydet selv i pausen av oppgjøret at det hele var et uhell.

- Jeg faller, og da prøver du bare å lande og klarer ikke å kontrollere deg. Jeg synes synd på han og håper det går bedre med ham, sa Bamba til Eurosport.

Både eksperter og sportslige ledere som har uttalt seg til diverse norske medier er likevel klare på at de mener Brann-spissen gjorde det hele med forsett.

- Jeg burde bli suspendert

Nettavisen snakket mandag formiddag med Bamba, men Brann-spissen sa da at han hverken var interessert i å forklare seg om hendelsen eller snakke med journalister.

Noen timer senere møtte imidlertid Bamba til pressekonferanse på Brann Stadion. Da erkjenner han at han angrer på det som skjedde.

- Jeg så videoen etter kampen, det ser ikke bra ut. Jeg skulle ønske det ikke hadde skjedd, sier Bamba til NRK.

SCORET: Daouda Bamba scoret i oppgjøret mot Tromsø. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

På pressekonferansen i Bergen antyder Bamba at han venter seg å bli suspendert som følge av hendelsen. Det mener han også er en riktig avgjørelse.

- Jeg burde bli suspendert. Jeg elsker fotball, og jeg liker ikke å se slike ting selv. Jeg ønsker ikke at folk gjør slikt på en fotballbane. Jeg må akseptere en suspensjon om det kommer, sier Brann-spissen.

Sportssjefen i Brann: - Den handlingen kan vi ikke akseptere



Også Rune Soltvedt, sportssjef i Brann, møtte pressen mandag ettermiddag.

Soltvedt forklarte at han har hatt samtaler med Bamba om søndagens hendelse og at det er en oppførsel Sportsklubben Brann ikke aksepterer.

- Den handlingen kan vi ikke akseptere. Det hadde vært feil av oss som klubb og noe vi ikke står for, sier Soltvedt på pressekonferansen som ble vist direkte av BA.

Sportssjefen forteller samtidig at de nå også vil ha fokus på å støtte Bamba.

- Vi skal hjelpe ham tilbake igjen. Han er en ung, fin spiller som må lære av de feilene han gjør, forteller Soltvedt.