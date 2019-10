Daouda Bambas agent Ole Petter Drevland reagerer kraftig på Brann-trener Lars Arne Nilsens uttalelser om Brann-spissen.

Nilsen har vært meget kritisk i lokalmediene i Bergen overfor egen spiller. Bakgrunnen er det Nilsen mener er dårlig innstilling fra Bamba i forbindelse med en kamp mot Molde tidlig i oktober.

– Nilsen går langt over streken. Det er nesten et karakterdrap av Bamba. Og det er helt uholdbart. Det burde vært tatt internt, Bamba skal ikke refses offentlig. Han har allerede fått en kraftig reaksjon med utestengelsen, sier Ole Petter Drevland til BT.

Han er en av Bambas agenter. Klienten hans får ikke være med til bortekampen mot Sarpsborg søndag.

Nilsen ville fredag ikke uttale seg om saken til Bergens Tidende. Også NTB har forsøkt å komme i kontakt med Nilsen.

BA siterte ham slik torsdag:

– Vi har noen interne regler som alle må håndtere. Det har han ikke klart, og da må det få konsekvenser. Det er helt umulig å la ham styre på slik. Jeg skal ha en hel garderobe som jobber sammen, og da må vi ha noen regler som alle følger. Det er ekstremt viktig for meg å ha spillere på benken som er profesjonelle, og under hele min tid i Brann har vi hatt en fantastisk benk. Det kan vi bare ikke ødelegge. Vi har en kultur her som må bevares.

Tidligere denne uken skal det også ha vært et basketak mellom Bamba og Veton Berisha på trening.

Bamba har akseptert utestengelsen.

