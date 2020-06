Bamba scoret to da Brann spilte uavgjort – Aalesund skaffet sesongens første poeng

Daouda Bamba så ut til å snu nederlag til ledelse for Brann på kort tid, men storspill av Niklas Castro sørget for 2-2 og poeng for Aalesund.

I annen kamp på rad tok Aalesund ledelsen, men i motsetning til det som til slutt ble et stortap mot Kristiansund, var det langt jevnere da Brann kom besøk.

Niklas Castro scoret sitt første mål for sesongen etter en halvtime og ga Aalesund ledelsen, men nok en gang forsvant ledelsen for Aalesund, og nok en gang scoret en Daouda Bamba i kjempeform for Brann.

For i løpet av sju minutter i 2. omgang var kampen snudd etter to mål av den enkle sorten for Branns ivorianske spiss. Men denne gang klarte Aalesund å svare på tiltale.

Nok en gang var fjorårets toppscorer Castro involvert, da han snaue 20 minutter før slutt sendte gjennom Hólmbert Aron Fridjonsson. Han utlignet alene med keeper.

– Vi må kjempe for de poengene vi skal ha nå i starten. Jeg synes vi egentlig spilte en bra kamp. Det ble litt tull ved at vi slapp inn enkle mål, men det var bedre enn de to første kampene iallfall, sa Castro til Eurosport.

Med 2-2 kunne Aalesund si seg fornøyd med et etterlengtet poeng, mens Brann gikk på sitt første poengtap.

– De fikk en overgang som de scoret på akkurat idet vi skulle gjøre et bytte, men sånn er det. Vi får ta det ene poenget. Det har vært en fantastisk uke der vi har fått sju poeng på sju dager, oppsummerte Branns trener Lars Arne Nilsen.

Castro-mål

Bamba, som scoret det forløsende ledermålet mot Viking sist, var nær ved å score igjen før det var spilt ti minutter mot Aalesund. Dessverre for ivorianerens del dalte hans akrobatiske avslutning ned like utenfor mål.

I stedet var det Aalesund som tok ledelsen ved Niklas Castro etter en halvtime. Etter en god sjanse tok Simen Nordli lekkert med seg returen forbi en forsvarer og spilte inn til Castro foran mål. Med to raske touch fikk fjorårets toppscorer for Aalesund pirket inn en ledelse til hjemmelaget.

Castro markerte målet ved å gå ned på et kne, med støtte til «Black Lives Matter» i kampen mot rasisme.

– Det betyr mye for vennene mine og egentlig hele verden at vi må begynne å se litt opp for sånne ting som burde vært over, men det er fint at vi kan bruke den plattformen her til å vise det, sa han.

Etter en tam første omgang fra Brann var det i likhet med kampen mot Viking et langt friskere lag som kom på banen i 2. omgang, og nok en gang sto Bamba for mål.

Bamba-dobbel

Etter 53 minutter utlignet Brann-spissen på enkelt vis på bakre stolpe etter et flott innlegg fra Petter Strand, og etter en snau time kunne han gi Brann ledelsen etter å ha blitt servert av Aalesunds gavmilde forsvar.

Etter en stuss fra høyreiste Kristoffer Barmen ble Daníel Leó Grétarsson presset såpass av Bamba at han lobbet ballen over sin egen keeper i et desperat forsøk på å klarere. Bamba takket for hjelpen og fikk til slutt kranglet inn sitt annet mål på sju minutter. Brann var i ledelsen.

Men 72 minutter ut i kampen var lagene like langt igjen. Nok en gang var Castro involvert, da han sendte gjennom Fridjonsson, som var sikker alene gjennom med Branns keeper.

Brann presset på for vinnermålet, men klarte ikke å få ballen i mål på slutten. Dermed klarte Lars Bohinens lag å hale i land årets første poeng.

