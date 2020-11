Aalesund er klare for OBOS-ligaen etter tap mot Brann lørdag kveld.

BRANN-AALESUND 3-1

Det ble ingen vellykket tilbakekomst til Bergen for Lars Arne Nilsen. Hans nye klubb Aalesund er klare for OBOS-ligaen etter sitt tap nummer 19 denne sesongen. Med 11 poeng etter 26 kamper er det ikke lenger teoretisk mulig for Lars Arne Nilsen å redde plassen til sunnmøringene.

Dermed ble det med én sesong i Eliteserien før tangotrøyene må ta den tunge turen tilbake til OBOS-ligaen neste år.

Nilsen var tilbake på Brann stadion for første gang siden han fikk sparken i klubben tidligere denne sesongen, men det var Brann-spiss Daouda Bamba som stjal showet i Bergen.

Spissen vartet opp med et hat trick og underveis i kampen fikk Aalesund kraftig kritikk for hvordan de gjennomførte kampen.

– Jeg tror hele Fotball-Norge er sjokkert over at et lag som var så gode i fjor, står med elleve poeng nå, sa keeper Andreas Lie etter kampen.

Straffebom og målbonanza

Brann fikk straffe etter at Robert Taylor gikk i bakken inne i 16-meteren. Kristoffer Barmen sendte keeper Gudmund Konghavn feil vei, men ballen smalt han i stolpen. Brann-veteranen kunne ikke selv røre returen, dermed rakk gjestene å komme til å klarere ballen unna farlig område.

Daouda Bamba skulle uansett sende Brann i ledelsen ti minutter før pause. Hjemmelaget straffet på ny et naivt Aalesund-lag som gang på gang forsøkte å spille seg ut bakfra i eget forsvar.

Til slutt straffet det seg da Brann snappet ballen og gikk rett i angrep.

Kongshavn fikk noen fingre på Bambas skudd fra skrått hold, men keeperen maktet ikke å holde buret rent.

- På grensen til naivt, var oppsummeringen fra Tor Ole Skullerud om gjestenes opptreden i forkant av målet.

Bergenserne fikk ikke kjenne på godfølelsen altfor lenge. Et Aalesund-angrep ble vridd over på høyresiden, anført av Kasper Jørgensen endte ballenhos Vetle Fiskerstrand som løp seg fri fra sin oppasser inne i feltet.

Avslutningen fra kort hold gikk opp i nettaket bak en sjanseløs Håkon Opdal.

Fem minutter senere rotet gjestene det nok en gang til for seg selv. Bamba snappet ballen fra Izu Uzochukwu som rotet det til for seg selv på egen halvdel.

Brann-spissen avanserte og fikk lite press på seg. Daan Klinkenberg agerte passivt og tok i tillegg vekk sikten til keeper Kongshavn, dermed plasserte han ballen i mål og ga bergenserne ledelsen til pause.

- Merkelig forsvarsspill, sa Skullerud.

Bamba-hat trick

Etter pausen ble Aalesund og trener Lars Arne Nilsen tvunget til å gjøre tre bytter. Blant andre slet Kongshavn med en kjenning i lysken og ble erstattet av Andreas Lie i målet.

Den andre omgangen startet litt som den første. Gjestene forsøkte gang på gang å spille seg ut av eget forsvar, men mislyktes som regel med forsøkene.

- Fryktelig langt unna å være vellykket, sa kommentator Kenneth Fredheim om bortelagets kampplan.

Med halvtimen igjen var Bamba frempå nok en gang. Robert Taylor banket et innlegg på mål som Lie måtte gi en farlig retur på. Bamba plukket opp nedfallet og smalt ballen via et Aalesund-bein og i mål.

Dermed var hat tricket et faktum for spissen.

Aalesund maktet ikke å sette inn en stormoffensiv mot slutten etter sitt baklengsmål nummer 75.

Dermed er det et faktum at det blir OBOS-ligafotball på Color Line stadion i 2021

