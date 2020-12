Bamba utsatt for grov rasisme etter straffebom

Brann-spissen fikk sjokkmeldinger etter at han bommet på straffespark i eliteseriekampen mot Start onsdag kveld. Brann-ledelsen utelukker ikke politianmeldelse.

Artikkelen oppdateres!

Brann sikret med 1-1 mot Start fornyet eliteseriekontrakt for 2021-sesongen, men for Daouda Bamba ble det langt fra noen hyggelig kveld.

I den samme kampen bommet Brann-spissen på et straffespark som kunne sikret bergenserne en 2-1-seier. Etter kampen ble han møtt av rasistiske meldinger på sin telefon via sosiale medier.

- Her kan dere se hva jeg vanligvis blir møtt med etter kamp, sier Bamba til BA og viser frem noen av meldingene.

- Har ikke ord



Brann-spissen forklarer at han ikke vet hvem det er som sender ham meldinger, men eksemplene Bamba viser frem er grove.

«Fucking stupid negro» og «Fucking slave», er noe av det som er skrevet til 25-åringen.

- Jeg har ikke ord. Det er helt «crazy» at det er sånn. Dette er ikke første gang. Det er ikke engang den tiende gangen heller. Det skjer hele tiden, sier han.

Bamba opplyser til BA at han har fått totalt 55 meldinger etter onsdagens oppgjør på Sør Arena. Han forklarer at han åpnet de første meldingene, men at han ikke vil lese resten.

Han legger ikke skjul på at det gjør vondt å få slike rasistiske meldinger. Bamba sier at han finner en liten trøst i at Brann berget plassen i Eliteserien.

Ingebrigtsen utelukker ikke politianmeldelse



Brann-trener Kåre Ingebrigtsen er helt satt ut av hetsen spilleren hans har mottatt når Nettavisen snakker med ham sent onsdag kveld.

Han reagerer kraftig på at noen kan finne på å skrive noe sånt.

- Det er helt håpløst. Det er forkastelig at noen kan sette seg ned og sende sånne meldinger. Det er ikke første gangen, og det er triste er at det sikkert ikke siste gangen det skjer med en fotballspiller. Det er fortsatt en vei å gå, sier Ingebrigtsen til Nettavisen.

Ingebrigtsen forteller at det er første gangen han opplever at noen sånt skjer med Bamba i Brann, men at han har forstått at det har skjedd tidligere. Han forklarer at det går inn på hele laget.

- Jeg føler at det går innpå alle. Det er så trist. Når jeg leser det så tenker jeg, «er vi fortsatt der i 2020?». Man blir bare trist av dette, sier Brann-treneren.

Ingebrigtsen forteller at Brann er klare til å ta grep.

- Vi prater med Daouda og så må vi finne ut av det her, selv om det kanskje er umulig

Han utelukker ikke at klubben vil gå til politianmeldelse.

- Alt sånt er aktuelt. Så lenge man har så grov sjikane så synes jeg at vi sammen med Daouda må se hva vi kan gjøre. Vi må få slutt på det her, sier Ingebrigtsen.

Reklame Høyeste strømpris på 11 måneder - denne avtalen er fortsatt superbillig