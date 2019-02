Banemannskapet på Anfield valgte å bare måke banen der Liverpool skulle score mål

Jürgen Klopp hevder han ikke hadde noe med snømåkingen å gjøre.

Snøvær skapte store problemer på Anfield i midtuken. Den vanligvis grønne gressmatta ble underveis i kampen mellom Liverpool og Leicester stadig hvitere. I pausen av kampen kom derfor banemannskap på banen og startet å måke bort snøen.

Til overraskelse for mange, ble det dog kun prioritert å måke den delen av banen hvor Liverpool skulle angripe. Inne i og rundt Leicesters straffefelt ble snøen måket bort, mens det på Liverpools halvdel stadig dalte mer og mer snø fra himmelen.

LES OGSÅ: Lørdagens Premier League-rykter

Dette skapte overskrifter i England, og flere mener det var usportslig av Liverpool å prioritere på denne måten.

Klopp tar ikke ansvar

På pressekonferansen i forbindelse med mandagens kamp mot West Ham, slår Jürgen Klopp tilbake mot kritikken.

- Jeg spurte aldri noen om å måke den ene siden av banen og la den andre være, sier Klopp om hendelsen.

Tyskeren mener også at måkingen hjalp Leicesters forsvarere like mye som det hjalp Liverpools angripere.

Snømåkingen går ikke mot Premier Leagues regler.

Mener Liverpool fikk lide

Spillere involvert i kampen har ifølge Daily Mail kalt gressmatta for «forferdelig» å spille på. Liverpool-manageren innrømmer at også han ble overrasket av spilleforholdene. Han går dog ikke med på at det var gjestene som tapte på snøværet.

IKKE INVOLVERT: Jürgen Klopp nekter for å ha vært involvert i snømåkingen.

- Situasjonen var som alle så. Da vi varmet opp så startet det å snø, men banen var helt fin. Så gikk vi inn, og da vi kom ut var banen full av hagl og våt snø. Banen var vanskelig. I første omgang hadde vi ballen 80 prosent av tiden, så bare ett lag fikk lide, og det var oss, sier Klopp.

Kampen endte 1-1. Det førte til at Liverpool nå leder ligaen med fem poeng ned til Manchester City.

Denne helgen spiller Manchester City mot Arsenal, mens Liverpool som nevnt gjester West Ham.

Hele Premier League-runden kan du følge live hos Nettavisen.