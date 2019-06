Banestormeren står fram

Amerikansk modell sto bak den kanskje mest iøynefallende hendelsen i den lite velspilte Champions League-finalen.

Tidlig i lørdagens storkamp mellom Tottenham og Liverpool i Madrid kom en kvinne i badedrakt løpende inn på banen og stoppet spillet midlertidig.

Tilskuerene på Wanda Metropolitano og millioner av TV-seere sperret opp øynene da den lettkledde «streakeren» uforstyrret fikk løpe ut fra baksida av Liverpools mål og helt ut til midtstreken.

I løpet av natta sto den amerikanske undertøysmodellen Kinsey Wolanski (22) fram på Instagram som synderen. Hun har angivelig fått over en million nye følgere der etter lørdagens påfunn.

Forstyrrende manøver



«Forstyrret jeg nummer 8 litt for mye?», skriver hun under et bilde der er sikkerhetsvakt geleider henne ut av banen foran Tottenhams Harry Winks.

Det var nok uansett enkelte sikkerhetsvakter på stadion som tenkte betydelig mer på hendelsen i etterkant.

Kinsey Wolanski ble tatt med til avhør av politiet i Madrid etter opptrinnet, men slapp ifølge The Sun ut i nattetimene.

Hvordan 22-åringen straffes foreløpig uklart, kan trolig vente seg en langvarig utestengelse fra fotballstadioner.

Wolanski har blant annet hatt modelloppdrag for Sports Illustrated, og viste tegn på gode idrettsgener selv da hun hoppet ned fra tribunen, over sperringene og sprintet langt inn på banen før hun ble innhentet av vakter.

Wolanski hadde på seg en badedrakt med teksten «Vitaly uncensored», som er nettside som produserer videoinnhold. Som oftest er det snakk om «pranks», og ofte av seksuell karakter.

Kjent kjæreste



Hun er kjæreste med den kjente russiske «streakeren» Vitalij Zdorovetskij (27), som blant annet har gjort lignende stunt under VM-finalen mellom Argentina og Tyskland i 2014. Zdorovetskij har også delt bilder av opptrinnet på Instagram-profilen sin.

27-åringen fra Murmansk er ifølge seg selv utestengt fra alle fotballarenaer, men klarte likevel å komme seg inn på Wanda Metropolitano med en forkledning.

I 2016 ble Zdorovetskij arrestert for å storme ut på banen under en NBA-kamp mellom Cleveland Cavaliers og Golden State Warriors. Den gangen hadde han teksten «Trump sucks» skrevet på brystet.