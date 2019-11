Banka formelt valgt til ny WADA-president

Witold Banka (35) fra Polen ble torsdag formelt valgt til ny president i Verdens antidopingbyrå (WADA). Han etterfølger briten Craig Reedie.

Det skjedde under rådsmøtet i Katowice etter at antidopingbyråets tre dager lange verdenskonferanse ble avsluttet. Som ventet fikk Polens idrettsminister støtte fra samtlige representanter i WADAs «foundation board», som er byråets høyeste organ.

Banka sa at en av hans første oppgaver blir å øke WADAs budsjett, som nå er på mindre enn 40 millioner dollar (365 millioner kroner). Banka kalte tirsdag den summen «latterlig». Han vil også etablere et solidaritetsfond for nasjonale antidopingorganisasjoner, og særlig for land som ikke har et slikt organ.

– Jeg vil jobbe hardt for å sørge for at antall land der antidopingprogrammene er små eller ikke-eksisterende er så lavt som mulig, sa Banka.

Under samme møte ble kinesiske Yang Yang (43) valgt til ny visepresident. Den dobbelte OL-mesteren i skøyter kortbane etterfølger norske Linda Hofstad Helleland.

Nådde ikke opp

Helleland var opprinnelig kandidat til presidentvervet i WADA, men nådde ikke opp i kampen med Banka da Europa i februar valgte sin kandidat til presidentvervet. Banka ble i januar anbefalt av Europarådets stående komité for dopingsaker (CAHAMA), og ministermøtet i februar bekreftet valget.

I CAHAMA fikk Banka 28 stemmer mot Hellelands 16. En tredje kandidat, belgiske Philippe Muyters, måtte nøye seg med 5.

I mai møttes myndighetsrepresentanter fra Afrika, Amerika, Asia, Europa og Oseania for å velge sin kandidat, og Banka oppnådde flertall i konkurranse med Marcos Diaz fra Den dominikanske republikk. Dermed var det klart at han ville bli Reedies etterfølger, ettersom det tidligere avtalte rotasjonssystemet innebar at neste WADA-president skulle komme fra myndighetsrepresentantene i antidopingbyrået.

Siste gang

Banka er den fjerde presidenten etter at WADA ble opprettet i 1999. De tidligere er Richard Pound (fra idretten), John Fahey (fra myndighetene) og Reedie (idretten).

Dette er siste gang rotasjonssystemet ble benyttet. Neste gang WADA velger president vil kandidatene være uavhengige.

Banka har en fortid som friidrettsutøver.

