Barca-presidenten: Umulig å signere Neymar etter koronaens herjinger

Barcelona har registrert et fall i inntektene på 200 millioner euro på grunn av koronaviruset. Det gjør det umulig å signere Neymar nå, sier klubbens president.

Mellom mars og juni fikk Barcelona inn 2,1 milliarder kroner mindre enn budsjettert. Det velter Neymar-overgangen, og muligens også kjøpet av Lautaro Martínez.

– Alle de store europeiske klubbene er rammet. Dette kommer ikke til å vare i ett år, men tre eller fire. Neymar? I denne situasjonen er det ikke mulig å gjennomføre. Og PSG vil ikke selge ham heller, sier president Josep Maria Bartomeu til den spanske avisen Sport.

Barcelona har vært koblet til den brasilianske PSG-stjernen helt siden han flyttet fra nettopp Barcelona til den franske hovedstaden i 2017. Også Inter-spissen Lautaro Martínez har vært jevnt koblet til Barcelona.

– Barcelona har snakket med Inter om Lautaro, men samtalene har stoppet opp. Situasjonen vi er i åpner ikke for store investeringer, sier Bartomeu.

Barcelona-sjefen sier at klubben nå venter et fall i inntektene på 30 prosent for 2020-21-sesongen.

