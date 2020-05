Barca-treneren ønsker Neymar tilbake til klubben

Barcelona har lenge vært interessert i å hente Neymar tilbake fra Paris Saint-Germain. Nå uttaler trener Quique Setién seg om en mulig Neymar-retur.

Barcelona prøvde å signere Neymar før inneværende sesong, men klarte ikke å bli enig med PSG om en overgang for spilleren som ble solgt fra Barcelona for over to milliarder kroner i 2017.

Tanken om å hente Neymar tilbake til Barcelona og få muligheten til å gjenforene den dødelige angrepstrioen «MSN» (Lionel Messi, Luis Suárez og Neymar) trigger Barcas trener Setién.

– Uten tvil. Jeg hadde elsket å trene Neymar en dag, sier Setién i et intervju med beIN Sports.

Lørdag fikk La Liga grønt lys til å starte opp igjen fra 8. juni. Det offentliggjorde Spanias statsminister Pedro Sanchéz på en pressekonferanse.

Barcelona leder ligaen to poeng foran erkerivalen Real Madrid før ligaen starter opp igjen.

(©NTB)