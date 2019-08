Barcelona-direktør om Neymar-overgang: - Vi nærmer oss

Ledere i Barcelona og Paris Saint-Germain møttes på ny for å forsøke å forhandle frem en overgang.

Neymars retur til Barcelona virker å nærme seg med stormskritt. Ryktene har svirret rundt brasilianeren hele sommeren, men skal vi tro tirsdagens utvikling så kan en overgang være nært forestående.

Barcelona-direktørene Óscar Grau, Javier Bordas, Eric Abidal og André Cury var alle på plass i Paris for møter med Paris Saint-Germain, og ved sin retur til Barcelona møtte det et samlet spanske pressekorps.

Dette er forøvrig andre gangen på kort tid at Barcelona-ledelsen tok turen til den franske hovedstaden.

- Ingen enighet

Ifølge Bordas kan Barcelona-supporterne snart juble for 27-åringens retur til den katalanske hovedstaden:

- Det er ingen enighet ennå, vi forhandler fortsatt, vi nærmer oss, var Bordas' korte kommentar, ifølge den spanske avisen Marca. Han kunne også fortelle at klubbene fortsatt er uenige rundt en overgangssum.

De siterer den franske avisen Le Parisien om at Barcelona nå har valgt å legge 170 millioner euro på bordet, der Barcelona vil dele opp betalingen i to omganger, som ligger fremfor Paris Saint-Germain.

Hele denne sommeren har det blitt diskutert hvorvidt Barcelona-eiendommen Coutinho kunne være på vei til den franske hovedstaden som en del av en overgang for Neymar.

Senere har Neymars landsmann signert på lån for den tyske gigantklubben Bayern München.

Det skal også ha blitt diskutert et lån med opsjon på kjøp av Neymar, men dette skal PSG ha avvist. Le Parisien skriver også at Ousmane Dembélé skal ha blitt tilbudt som en del av pakken, men det er ikke ventet at han forlater Barcelona.

Spanske El Chiringuito, som er et TV-program på kanalen La Sexta, var på plass i Paris der de forsøkte å få PSG-direktør Leonardo i tale:

- Vi snakker i fred og ro, var brasilianerens korte melding rundt situasjonen til den brasilianske superstjernen.

Som kjent så hentet PSG Neymar fra Barcelona sommeren 2017 for 222 millioner euro. Dette er fortsatt tidenes dyreste overgang i fotball.

Spansk krig

I forrige uke ble det rapportert i fransk media at både Neymar og PSG hadde iverksatt steg for å forsøke å løse problemene, og uenighetene som hadde oppstått i løpet av denne sommeren.

Spansk presse har kalt det for en «krig» mellom Barcelona og Real Madrid i jakten på Neymar, mens det har versert mest rykter om en overgang tilbake til den katalanske hovedstaden.

Det har blitt hevdet at Real Madrid også hadde sendt en delegasjon til den franske hovedstaden i håp om å forhandle frem en avtale for Neymar.

Neymar var med å vinne «El Triple» (Champions League, La Liga og Copa del Rey) med Barcelona i 2015, da han utgjorde trioen «MSN» sammen med Lionel Messi og Luis Suárez.

Etter overgangen til fransk fotball har han fortsatt å sikre seg trofeer. Han har vunnet både den franske ligaen og den franske cupen med laget som spiller sine hjemmekamper på Parc des Princes.

Neymar stod over sommerens Copa América med skade, og har også til gode å spille for Paris Saint-Germain i sesongåpningen av Ligue 1.