Barcelona herjet – kvinnelig dommer da Juventus vant

Barcelona sliter tungt i hjemlig serie og på andre området, men i høstens mesterliga feier laget motstanderne av banen. Ferencvaros ble slått 3-0 borte.

Barcelona har full poengpott, men Juventus henger fortsatt med i kampen om gruppeseier etter 3-0-seier over Dinamo Kiev i en kamp der franske Stephanie Frappart skrev historie som første kvinnelige dommer i en mesterligakamp for menn.

Norske Tokmac Nguen har vært veldig god for Ferencvaros både i kvalifiseringen og i gruppespillet, men onsdag ble han og lagkameratene til statister da Barcelona hentet seg den femte strake seieren. Alt var avgjort etter en halvtime.

Barcelona og Juventus var videre til cupspillet allerede før onsdagens kamper, men Ferencvaros og Dinamo Kiev duellerer om tredjeplassen som gir europaligaspill, og begge håpet på poeng.

Barcelona slukket det håpet tidlig i Budapest. Antoine Griezmann hælsparket inn 1-0 på innlegg fra Jordi Alba før det var spilt et kvarter. Martin Braithwaite, som startet på topp for Barcelona, doblet ledelsen i det 20. minutt på innlegg fra Ousmane Dembélé. Det avsluttet et angrep i 33 trekk.

(©NTB)

