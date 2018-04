Barcelona kapret La Liga-rekord med seier over Valencia

Ubeseiret i 39 strake ligakamper.

BARCELONA - VALENCIA 2-1

Barcelona tok et stor steg mot LaLiga-tittelen med 2-1-seier hjemme mot Valencia på Camp Nou. Det er nå hele 14 poeng ned til nærmeste motstander for den suverene serielederen.

Luis Suárez og Samuel Umtiti rettet opp noe av inntrykket etter det forsmedelige tapet i Champions League mot Roma i midtuken, og sikret at alle poengene ble igjen i Catalona.

Umtiti har den siste tiden blitt koblet med en overgang til Manchester United, og poengterte selv at han er klar over interessen fra storklubben på Old Trafford.

- Min utkjøpsklausul er lav, men det er ikke det jeg er bekymret over, jeg er fokusert over det som skjer på banen. Det er ikke kun Manchester United, men andre klubber ønsker meg også, men mitt fokus er Barcelona. Det var min drøm å spille for Barcelona, sa Umtiti til fransk media tidligere denne måneden.

Umtiti skulle vise seg å bli den store helten da hans scoring ble kampavgjørende. Dani Parejo skapte nemlig en sluttspurt etter å ha satt inn 1-2 fra straffemerket fem minutter før full tid. Valencia rak dog aldri å finne utligningen på Camp Nou.

Seieren betyr at Barcelona nå har spilt 39 strake ligakamper uten tap i Spania. De har ikke tapt denne sesongen (32) og stod også med syv strake kamper ubeseiret fra sesongen 2016/2017, og setter dermed ny rekord i den spanske toppserien. Tidligere stod de likt med Real Sociedad-laget fra 1978/1979 og 1979/80-sesongen.

Barcelona have set a new La Liga record of 39 consecutive games unbeaten (W32 D7).



Real Sociedad previously held the record, 38 games from April 1979 to May 1980 #LaLiga pic.twitter.com/337GCchk09 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) April 14, 2018

De tre poengene betyr at Barcelona fortsetter å trone på toppen av LaLiga, med 82 poeng. Nærmeste konkurrent er Atlético Madrid, som står med 68 poeng etter én kamp mindre spilt enn Ernesto Valverdes menn.

Guedes for alle penga



Valencia hadde flere sjanser til å sjokkere Barcelona, men kastet bort sine muligheter. Marcelinos menn hadde ikke tapt i LaLiga på ni kamper, men måtte se seg slått i Catalonia. De ligger på fjerdeplass med 13 poeng ned til Real Betis på femteplass.

Det var gjestene fra Valencia som åpnet kampen best, og allerede etter fire minutter introduserte portugisiske Goncalo Guedes seg for Camp Nou-publikummet.

Den innleide PSG-angriperen vred seg inn fra sin venstrekant, og hamret ballen mot Marc-André ter Stegens mål. Den tyske burvokteren fikk klasket unna ballen.

Valencia viste seg som farlige nesten hver gang de kom i angrep, men kunne lite gjøre etter kvarteret spilt da en gammel Liverpool-duo viste seg frem.

Coutinho fant nemlig Luis Suárez med en herlig stikker, og den uruguayanske superspissen lirket inn ligamål nummer 23 denne sesongen for Barcelona.

Guedes fortsatte å terrorisere Barcelona gang etter gang, og avløste skudd både i det 18. og 20. minutt som så ut til å sjokkere Barcelona. Ter Stegen var parat på det første forsøket, mens en retningsendring var det eneste som stoppet det andre skuddet fra å synge i nettmaskene.

Barcelonas tyske burvokter holdt på å tulle ting til for seg selv i det 24. minutt da han spilte ballen rett i beina på Carlos Soler utenfor sin egen boks.

Spanjolen fikk geleidet ballen videre til Rodrigo, og den spanske landslagsspissen så ut til å ha en enkel jobb med å banke inn ledermålet. Kun en vanvittig redning av Ter Stegen gjorde at Barcelona opprettholdt ledelsen sin.

Like før pause skulle Rodrigo på ny få sjansen fra en god posisjon etter at Guedes hadde tråklet seg vei ute på sin venstrekant. Spissens avslutning var altfor svak, og Ter Stegen kunne enkelt plukke ned forsøket.

Dermed var det Barcelona som kunne smile bredest etter de første 45 minuttene på Camp Nou. Dommer Carlos del Cerro Grande kunne sendte lagene til pause på stillingen 1-0 til Barcelona.

Umtiti i lufta, Parejo fra krittet



Valencia fortsatte det vanvittige presset sitt tidlig i den andre omgangen, og etter 49 minutter så Rodrigo ut til å ha en enkel oppgave med å sette ballen i mål etter at keeper Ter Stegen var utspilt.

Avslutningen var på vei inn i det åpne målet, men kun en heseblesende klarering av Gerard Piqué gjorde at Barcelona fortsatt ledet 1-0.

Det er gjerne sånn i fotballen at når det ene laget ikke tar sine sjanser, så tar det andre laget sine sjanser. På en corner minuttet etter steg Samuel Umtiti opp, og stanget inn 2-0 for Barcelona.

Coutinho vartet opp med to målgivende for Barcelona, og like før timen spilt kunne han ha fullført en fantastisk kamp med en scoring fra distanse. Brasilianerens skuddforsøk suste like utenfor landsmann Netos lengste stolpe.

Lionel Mesis slet med å finne veien til nettmaskene i omgangen, men i det 64. minutt viste argentineren tendenser da han fikk muligheten på en volley fra like utenfor Valencias boks. Forsøket suste over Netos mål.

Valencia fortsatte sitt jag mot Barcelona-målet, og etter halvspilt andre omgang viste Dani Parejo frem sitt eminente frisparkbein. Hans forsøk strøk like utenfor Ter Stegens lengste stolpe.

Messi skulle likevel viste seg som hovmester da han slo ballen herlig inn til Andrés Iniesta i det 70. minutt. Den spanske legendens avslutning på volley var god, men redningen til keeper Neto av det eksepsjonelle slaget.

Valencia fikk fornyet håp i det 87. minutt da Ousmane Dembélé felte Simone Zaza, og dommer Del Cerro Grande pekte på straffemerket. Parejos straffe var horribel, men Ter Stegen rotet ballen i eget mål.

Barcelona burde ha satt spikeren i kista på overtid da Messi spilte frem Denis Suárez alene med keeper Neto. En vanvittig redning av den brasilianske burvokteren gjorde at dramaet levnet i noen minutter til.

Barcelona skulle til slutt styre inn til tre nye poeng etter å ha beseiret Valencia 2-1 hjemme på Camp Nou.

