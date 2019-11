Barcelona målløse av banen mot Slavia Praha i Champions League

Gigantene fra Barcelona fikk ikke hull på byllen mot imponerende tsjekkere.

BARCELONA - SLAVIA PRAHA 0-0

Det skulle på papiret være en enkel oppgave for Barcelona mot Slavia Praha i Champions League tirsdag kveld, men teori og praksis er som kjent to vidt forskjellige ting.

DIREKTE: Klopp overrasker med laguttaket

Barcelona nærmest

Lite overraskende var det Barcelona som tok grep om kampen fra start av - selv om bortelaget kom til en liten halvsjanse etter drøye fem minutter.

Like etter stormet Nelson Semedo frem i angrep, og kun en imponerende beinparade fra Slavia Prahas målvakt forhindret mål i den situasjonen.

Til tross for at Barcelona dominerte banespillet, var det mye som ikke stemte for Enersto Valverdes menn innledningsvis i oppgjøret. Det manglet noe på presisjonen i de avgjørende fasene - og spesielt Ousmane Dembele hadde en tøff start på kampen, med flere unødvendige balltap.

Les også Tottenham-stjerne slipper straff etter skrekkskaden

Etter en liten halvtime Slavia Praha til kampens største mulighet på det tidspunktet, men Nicolae Stanciu måtte se skuddforsøket sitt bli klarert av bakhodet til en (intetanende) medspiller.

Så var det tid for Lionel Messi.

TØFFE DUELLER: Dette bildet av Artuoro Vidal i duell med Slavia Praha-spillere kunne nesten vært en renessansemaleri. Foto: Lluis Gene (AFP)

Argentineren fosset fremover i banen etter en elegant kroppsfinte, og gikk inn i banen fra høyrekanten for å legge tilrette for skudd - slik vi har sett magikeren gjøre mange ganger før. Skuddet var også velplassert, men dessverre for Messi noen centimetere for høyt. Slavia Prahas målvakt kunne bare høre smellet i metallet bak seg, før ballen beleilig kom tilbake i hendene hans.

- Det hadde vært en Messi-spesial! var Petter Velands umiddelbare reaksjon til sjansen.

Les også Klanens talsmann frykter vold og maskering på norske tribuner

- Nærmere enn det går det faktisk ikke an å komme, supplerte Daniel Høglund for Viasat i pausen.

Samme mann var frempå minutter senere, men også denne gangen var det målvakt Ondrej Kolár som gikk seirende ut av duellen.

Ett minutt inn i overtiden ble vi endelig servert en scoring - og det var bortelaget som sjokkerte Camp Nou-publikumet. Dessverre for de tilreisende tsjekkerne hadde linjedommer for lengst markert for offside - og dermed gikk lagene målløse av banen til pause.

Nytt annullert mål

Ti minutter etter hvilen fikk Sergio Roberto en eventyrlig mulighet til å sende katalanerne i føringen, men igjen var bortelagets målvakt i det umulige hjørnet. Forarbeidet av Dembele i den situasjonen var rett og slett utsøkt.

Barcelona fikk ballen i mål drøye ti minutter etter hvilen, men også denne gangen ble det hele avvinket fra offside - etter en kjapp rådføringen med de kloke hodene i VAR-rommet.

Slavia Praha imponerte før hvilen, og senket seg heller ikke i andre omgang. Tsjekkerne viste stor tro på egne ferdigheter, og var gode på å vinne andreballene over hele banen. Det kunne tidvis se ut som Barcelona var litt tatt på senga av bortelagets ferdigheter.

PRESSET: Ernesto Valverde kjenner på presset det medfører å være Barcelona-trener. Foto: Albert Gea (Reuters)

- Barcelona ser ut til å ha to tanker i hodet nå. Gi ballen til Messi og så håpe at det ordner seg, eller slå ballen i bakrom, kommenterte Veland underveis i kampen.

Det holdt også på å ordne seg et lite kvarter før slutt, men igjen måtte Messi seg seg slått av sin overmann for kvelden - Slavia Prahas målvakt.

Ivan Rakitic var også nære like etter, men klarte ikke å holde skuddforsøket sitt under mål.

- Dette vil være et resultat som smerter. Spesielt bare tre dager etter at laget ga fra seg ledelsen mot Levante, kommenterte Veland da kameraene fokuserte på Ernesto Valverde på sidelinjen.

Heller ikke supertalentet Ansu Fati klarte å få hull på byllen for Barcelona, som uansett fortsatt topper Gruppe F i Champions League etter denne runden.

Poengdelingen mot Slavia Praha betyr også at Barcelona for første gang på 46 kamper går målløse av Nou Camp-matta.