Barcelona mistet gruppeseieren etter Ronaldos straffedobbel

Barcelonas problemer kom tirsdag skikkelig til syne også i mesterligaen. To ganger straffet Cristiano Ronaldo vertene i Juventus' 3-0-seier på Camp Nou.

Resultatet var det Juventus måtte ha for å ta seg forbi Barcelona og bli gruppevinner. Gigantene stoppet begge på 15 poeng, men Andrea Pirlos lag tok førsteplassen på innbyrdes oppgjør.

Begge to var allerede for lengst klare for åttedelsfinalene.

Barcelona har slitt blytungt i La Liga, men europacupen har vært som en friplass for katalanerne. Inntil tirsdag hadde de vunnet fem av fem kamper i gruppespillet, men i siste runde sa det bråstopp.

Trøbbelet startet da Ronald Araújo laget straffe i en duell med Ronaldo etter tolv minutters spill. Barcelona-stopperen var sterkt uenig og mente det var en skulder-til-skulder-situasjon.

Fra krittmerket var Ronaldo sikker og sendte keeper Marc-André ter Stegen feil vei.

Hands

Sju minutter senere doblet Weston McKennie på hel volley. Ingen fulgte amerikanerens løp da han dunket inn Juan Cuadrados lobb.

Lionel Messi kom til noen avslutninger før pause, men keeperveteran Gianluigi Buffon tok greit det som kom fra Barcelona-stjernen.

Annen omgang var bare seks minutter gammel da Juventus fikk nok en straffe etter videodømming. Clément Lenglets klare hands ble slått ned på.

Igjen scoret Ronaldo sikkert med et hardt skudd. Den tidligere Manchester United- og Real Madrid-spilleren har dermed gjort 14 mål på Camp Nou i ulike turneringer.

Tap for Nguen

Med et snaut kvarter igjen fikk Barcelona straffe, men avgjørelsen ble kjapt annullert for offside. Like etter led Leonardo Bonucci samme skjebne etter å ha lagt Juventus' fjerde ball i nettet.

I den andre gruppekampen gikk Ferencváros på et 0-1-tap borte mot Dynamo Kiev. Denys Popo ble matchvinner med en scoring etter pause.

Dermed endte Ferencváros og Tokmac Nguen sist i gruppen med sitt ene poeng. Nordmannen ble tatt av banen på tampen av oppgjøret. Det ukrainske hjemmelaget plukket i alt fire poeng på seks kamper og er klare for europaligaens cupspill på nyåret.

