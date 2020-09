Barcelona-presidenten anklages for korrupsjon midt i Messi-kaoset

Ifølge El Mundo finnes det «konkrete beviser» i korrupsjonsanklagene knyttet til Barcelona-president Bartomeu.

Det stormer skikkelig i Barcelona for tiden. Ikke bare har Barcelona-president Josep Bartomeu nok med å overtale Messi om å bli i klubben, nå hevder den spanske storavisen El Mundo at Bartomeu også blir anklaget for korrupsjon av det katalanske politiet.

LES OGSÅ: Ny Messi-vending: Faren har uttalt seg om Barcelona-stjernens fremtid

Den katalanske politimyndigheten Policia de la Generalitat de Catalunya skal ifølge El Mundo slått fast at det finnes «konkrete beviser» mot Bartomeu.

Den spanske avisen skriver at korrupsjonsanklagene er knyttet til den såkalte «Barçagate» fra i vinter. Bartomeu mistenkes for å ha gjort personlig økonomisk vinning på klubbens virksomhet.

«Barçagate

«Barçagate» er navnet på en stor sosiale medier-skandale som kom frem i februar. Ifølge Cadena SER skal Barcelona ha hyret inn et eksternt selskap til å drive en svertekampanje mot motstanderne og kritikerne til president Bartomeu. Dette skal ha kostet dem én million euro.

Selskapet fikk angivelig i oppgave å forbedre styrets rykte gjennom sosiale medier, samt sverte personer med nær tilknytning til klubben. I denne svertekampanjen skal egne spillere, deriblant Leo Messi og Gerard Pique, ha vært et mål for Barcelona-styrets hatkampanje.

I vinter avfeide Bartomeu alt som ren løgn. Men nå melder El Mundo at politiet anser å ha bevis for det motsatte. Det katalanske politiet skal ha åpnet sak mot Barcelona i mai.

HØR PODKAST: Silly Season: Lionel Messi-spesial med Petter Veland

Barcelona skal være anklaget for å ha utført alvorlige økonomiske uregelmessigheter, etter Bartomeus avgjørelse. Et eksempel skal være at klubben skal ha betalt seksdobbelte tilleggsavgifter til det eksterne selskapet, i tillegg til fiktive avskjedigelser for å unngå kostnader vedrørende trygd, skriver TV 2.

- Messi vurderer å bli værende

Om Bartomeus korrupsjons-anklager styrker Messis sjanser til å bli i klubben vites ikke, men Messi skal ifølge flere spanske medier være kritisk til Bartomeu og resten av Barcelona-styret.

LES OGSÅ: The Guardian: Koeman med nådeløs beskjed til Messi

Torsdag kveld meldte både Sport og Marca at Messi nå vurderer å bli værende i Barcelona frem til neste sommer, slik at han da kan benytte seg av denne klausulen som lar ham gå gratis.

KRISEMØTE: Messis far, Jorge Messi, skal ha sittet i møte med Bartomeu de siste dagene for å diskutere Messi sin fremtid. Foto: Nacho Doce (REUTERS)

Fredag morgen skriver Sport at det forventes at Messi vil ta en avgjørelse rundt sin egen fremtid i løpet av få timer.

Grunnen til at Messi skal ha snudd skal være på grunn av farens møter med Barca-president Bartomeu. På disse møtene skal Bartomeu ha gjort det klart at Barcelona ikke vil selge eller la argentineren gå gratis.

Sport skriver at Messi vil forhandle om en overgang til en ny klubb fra 1. januar. Begge partene skal også være lei av situasjonen og ønske å komme frem til en beslutning.

LIVE lørdag 16.00: Se Liverpools generalprøve mot Blackpool hos Nettavisen